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İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası

DHA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 12:31 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 12:31

İngiltere’de BBC One’da çarpışma simülasyonunda gönüllü olarak test mankeni olan 6 yaşındaki sunucusu Jem Stansfield sağlığının bozulduğu gerekçesiyle kanala 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) dava açtı.


İngiltere, 46 yaşındaki sunucusu Jem Stansfield, 2014 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC One'da yayınlanan çarpışma simülasyonunda gönüllü olarak katılmasının ardından yaşadığı sağlık sorununu konuşuyor. Stansfield, yayın kuruluşunda  Bang Goes Theory adlı programda  çarpışma simülasyonunda gönüllü olarak yer aldı. Stansfield, programda özel olarak tasarlanmış bir arabaya bağlandı. Daha sonra sahte bir elektrik direğine fırlatıldı. Stansfield çarpışma simülasyonunda bir mekanizma tarafından ileri geri çekildi.
 
BEYNİNDE VE RUH HALİNDE AĞIR HASAR
 
Stansfield, program sonrası şiddetli çarpışmaların etkisiyle boynunda ciddi hasar meydana geldiğini bunun yanı sıra baş dönmesi, psikolojik sorunlar ve beynin de hasar meydana geldiğini söyledi.  Stansfield, programın sağlığını etkilediği gerekçesiyle İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) tazminat davası açtığını ifade etti.
 
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BBC TAZMİNATIN ÜÇTE İKİSİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ
 
Sunucunun avukatları ise, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Stansfiel’'in sunuculuk kariyerinin de bundan büyük ölçüde etkilendiğine dikkat çekti. Söz konusu avukatlar, BBC'nin sunucuya tazminatın üçte ikisini ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.  

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Jem Stansfield İngiliz sunucu BBC
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