İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SSP Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Simon Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının grubun faaliyetleri üzerinde son derece olumsuz yansımalarının olduğunu söyledi.
Smith, “Zorlu kararlar vererek İngiltere’deki işletmelerimizi sadeleştiriyor, yeniden şekillendiriyoruz.” ifadesini kullandı.
SSP Grup bünyesinde yaklaşık 39 bin kişi istihdam ediliyor.