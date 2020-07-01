İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SSP Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Simon Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının grubun faaliyetleri üzerinde son derece olumsuz yansımalarının olduğunu söyledi.

Smith, “Zorlu kararlar vererek İngiltere ’deki işletmelerimizi sadeleştiriyor, yeniden şekillendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

SSP Grup bünyesinde yaklaşık 39 bin kişi istihdam ediliyor.