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İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:47 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 13:47

İngiliz restoran grubu SSP, 5 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.


İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında  yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP  Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar  verildiği bildirildi.
 
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SSP Grubu Üst Yöneticisi  (CEO) Simon Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının grubun faaliyetleri  üzerinde son derece olumsuz yansımalarının olduğunu söyledi.
 
Smith, “Zorlu kararlar vererek İngiltere’deki işletmelerimizi  sadeleştiriyor, yeniden şekillendiriyoruz.” ifadesini kullandı.
 
SSP Grup bünyesinde yaklaşık 39 bin kişi istihdam ediliyor.
 
  
 

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SSP resoran işçi
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