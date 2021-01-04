İngiliz MG Türkiye’de elektrikle yollara iniyor!

2020 yılında otomotiv ve motosiklet alanındaki Silence, KYMCO, Gita ve Wallbox markalarını bünyesine katan Doğan Trend Otomotiv, İngiliz otomobil markası MG’nin (Morris Garages) Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyurdu. İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV’i satışa çıkaracaklarını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Murahhas Azası ve CEO ’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021’de farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi. Çin’de üretilen MG’den 30 bini Avrupa ’da olmak üzere 350 bin adet satılmış durumda.

Elektrik dünyası büyüyor

Dünya çapında elektrikli araçların 2015-19 arasında yüzde 270 büyüdüğüne dikkat çeken Dağtekin 2030 yılına kadar elektrikli araçların payının yüzde 32’ye ulaşmasının beklendiğini vurguladı. Hem dünyada hem de ülkemizde SUV’lara yönelik önemli bir ilgi olduğunu belirten Dağtekin şunları kaydetti.

“Türkiye’de satılan her 3 araçtan biri artık SUV. Tabii ki, dönüşüm sadece otomobillerde yaşanmıyor. Bireysel kullanım amaçlı motosiklet talebi her geçen gün artıyor. Bu talep içerisinde elekrikli scooter’ların payı da gittikçe büyüyor. Doğan Trend Otomotiv olarak, global trendleri iyi okuyarak Türkiye’deki tüketicileri hem günümüzün hem de dönüşümün öncü araçlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz”

Hibrit teknolojili Suzuki’ler

2020 yılının son çeyreğinde Swift Hibrit’i satışa sunduklarını hatırlatan Dağtekin, “Suzuki’de ilk olarak Swift Hibrit’i satışa sunmuştuk ve kullanıcılarımızı Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisiyle tanıştırmıştık, çok olumlu karşılandığını gördük. Yakında Suzuki ailesinde hibrit sayısını dörde çıkaracağız. 2021 yılında Ignis Hibrit, Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit de bu aileye katılacak.” dedi.Elektrikli scooter segmentinde Avrupa pazar lideri olan Silence’ın, hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun modelleri ile sadece elektrikli motosiklet üretimine odaklandığını hatırlatan Dağtekin, “Tamamen elektrikli scooter’lar Silence ve Vespa Elettrica’yla tüketicileri buluşturuyoruz. Buna ek olarak elektrikli otomobil segmentinde MG ZS EV’yle ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Kişisel taşıma robotu Gita’yla farklı bir mobilite çözümü getiriyoruz. 2020’de bünyemize kattığımız elektrikli şarj istasyonları üreticisi Wallbox’u da elektrikli mobilite çözümlerimizin önemli bir tamamlayıcısı olarak görüyoruz” dedi.

5 yılda 20 bin hedef

5 yıl içinde otomobil, motosiklet ve deniz motoru markalarıyla hem de 2. el satış operasyonuyla yılda 20 bin adetlik satış hacmine ulaşmak istediklerin belirten Dağtekin “Otomobil satışlarında Suzuki markamızla 2019 yılına göre adet bazında yüzde 25’in üzerinde büyüdük. 2020 yılında yaklaşık 3 bin adetlik satış gerçekleştirdik. 2021 yılında Suzuki ailesine katılacak yeni modeller ve MG markasıyla birlikte 6 bin adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Motosiklette ise 2021’de KYMCO ve Silence’ın da etkisiyle ciro anlamında yüzde 274 büyüme öngörüyoruz” dedi.