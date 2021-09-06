İngiliz MG 2. modelini Türkiye'ye getiriyor

İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG (Morris Garages), elektrikli modeli ZS EV’nin ardından ürün gamındaki ilk şarj edilebilir hibrit modeli MG EHS PHEV’i Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. MG’nin C SUV segmentindeki yeni modeli EHS PHEV tasarımı, geniş hacmi ve yüksek verimliliği sayesinde sınıfındaki rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

258 beygirlik araç



Yeni MG EHS PHEV, iki motorlu bir hibrit sisteme sahip. 122 PS (90 kW) güç üreten elektrik motoru ve 162 PS üreten 1,5 litre turbo benzinli motoru birlikte çalıştığında elde ettiği azami 258 PS (190 kW) güç ve 370 Nm tork ile kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 16,6 kWsa’lik bataryasıyla 52 km elektrikli menzil sunan MG EHS PHEV, 100 km’de sadece 1,8 litre yakıt tüketiyor.

MG’nin yeni modeli WLTP sonuçlarına göre 43 gr/km CO2 emisyonu üretirken yenilikçi 10 vitesli otomatik şanzımanıyla 100 km/sa hıza 6,9 saniyede çıkarak hem çevre dostu hem de yüksek performanslı bir otomobile sahip olunabileceğini gösteriyor.



360 derece kamera



MG EHS PHEV, güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Benzinli versiyonu Euro NCAP’tan 5 yıldız alan modelde; Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Otomatik Acil Durum Freni, Şeritten Çıkma Uyarısı ve 360 derecelik kamera gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alıyor. Boyutlarıyla C SUV segmentindeki birçok rakibinden daha geniş bir iç mekan sunan MG EHS PHEV, LED gündüz sürüş farları, sportif görünümü ve üst düzey konfora sahip kaliteli iç tasarımıyla farkını ortaya koyuyor. Araçta yer alan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli sürücüsüne sürekli bilgi sağlarken 10,1 inçlik dokunmatik ekranı sorunsuz akıllı telefon entegrasyonu ve kullanışlı menü sistemiyle günümüz otomobillerinden beklenen tüm yüksek teknolojiyle donatılmış bilgi-eğlence fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde kullanıcısına sunuyor.



Hem çevreci hem de ekonomik



Araçta yer alan 16,6 kWsa kapasiteli lityum-iyon batarya; sadece elektrik gücüyle aracın sıfır emisyon yayarak 52 km (WLTP) menzil sunmasını sağlıyor. Bu da, MG EHS PHEV’in şehir içinde günlük kullanım ihtiyacını elektrik enerjisiyle karşılayabilmesini sağlıyor. Araç, 3,7 kW kapasiteye sahip yerleşik şarj cihazı (on-board charger) ile halka açık AC şarj noktalarında yaklaşık 4,5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca MG EHS PHEV; sahip olduğu rejeneratif fren sistemi sayesinde yavaşlama sırasında açığa çıkan enerjiyi depolayarak, elektrikli menzilini optimize edebiliyor veya yakıt tüketimini azaltabiliyor. MG EHS PHEV, çevreci-yenilikçi motor teknolojisi sayesinde ortalama 43 gr/km (WLTP) CO2 emisyon salınımı değeri sunarken 100 km’de sadece 1,8 litre benzin tüketiyor.