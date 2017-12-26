İngiliz kadına Mısır'da hapis cezası

Laura Plummer isimli İngiliz kadın Mısır vatandaşı olan eşi için ülkeye getirdiği ilaçlar sebebiyle hapis cezası aldı.

İngliz kadın geçtiğimiz Ekim ayında 300 adet ilacın bavulunda bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. İlaçların Mısır'da yasak olması ve uyuşturucu sınıfında bulundurulması sebebiyle kadın idam cezasıyla yargılandı.

Laura Plummer ilaçların sırt ağrısı çeken eşi için olduğunu savundu. İdam cezasından 25 yıl hapse düşen ceza talebiyle yargılanan kadın sonunda 3 yıl hapse mahkum edildi.

'Başka bir karısı olduğunu biliyordum'

Yapılan araştırmalarda kadının eşi olan Ömer isimli adamın Mısır'da da bir eşi olduğu ve 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Laura Plummer kocasının bir başka karısı daha olduğunu bildiğini ve Mısır ziyaretinde onlarla tanıştığını söyledi.