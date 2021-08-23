İngiliz basınından Türkiye özrü

Son dakika haberi... İngiliz basını, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen İngiltere'nin Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp oluşturulacağı yönündeki haberlerini düzelterek özür diledi.

BBC Türkçe'den yapılan açıklamada, dün yayınladıkları haber de "bir atıf hatası yapıldığı" belirtilerek, hem haberde, hem de başlıkta Wallace'a atfen "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan 'da işlem merkezleri kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazete lerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz." denildi.

Bu "sorunun bir atıf hatasından kaynaklandığı" kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz." ifadesine yer verildi.

Guardian da düzetti

Guardian gazetesi de aynı içerikli haberini düzelterek yeniden okuyucularıyla paylaştı.

Habere daha sonra eklenen ifadelerde, Türkiye'nin kendisinden talepte bulunulmadığını duyurduğuna vurgu yapılarak, bunun planının çok fazla geliştirilmediğini gösterdiği ve ülke isimlerinin örnek olarak verildiği kaydedildi.

Dün Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına ver vermişti. Yazıda İngiltere'nin isim üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul merkezleri oluşturacağı söylense de isim verilmemişti. Buna karşın gazete ayrı bir haberde Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber Guardian gazetesi tarafından da yayımlanmıştı.

BBC Türkçe ise Wallace'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığıyla bir haber yayımlamış, daha sonra habere ilişkin sosyal medya paylaşımını silmişti.