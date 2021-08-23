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İngiliz basınından Türkiye özrü

LONDRA (AA) |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:07 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 17:07

Son dakika haberi... İngiliz basını, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen İngiltere'nin Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp oluşturulacağı yönündeki haberlerini düzelterek özür diledi.


BBC Türkçe'den yapılan açıklamada, dün yayınladıkları haberde "bir  atıf hatası yapıldığı" belirtilerek, hem haberde, hem de başlıkta Wallace'a atfen  "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri  kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verildiği hatırlatıldı.
 
Açıklamada, "Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler  olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da  düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday  gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen  aktarıldığını belirtiriz." denildi.
 
Bu "sorunun bir atıf hatasından kaynaklandığı" kaydedilen açıklamada,  "Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz." ifadesine yer  verildi.
 
Guardian da düzetti
Guardian gazetesi de aynı içerikli haberini düzelterek yeniden  okuyucularıyla paylaştı.
 
Habere daha sonra eklenen ifadelerde, Türkiye'nin kendisinden talepte  bulunulmadığını duyurduğuna vurgu yapılarak, bunun planının çok fazla  geliştirilmediğini gösterdiği ve ülke isimlerinin örnek olarak verildiği  kaydedildi.
 
Dün Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına  ver vermişti. Yazıda İngiltere'nin isim üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul  merkezleri oluşturacağı söylense de isim verilmemişti. Buna karşın gazete ayrı  bir haberde Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber  Guardian gazetesi tarafından da yayımlanmıştı.
 
BBC Türkçe ise Wallace'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen,  "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci  merkezleri planlıyoruz" başlığıyla bir haber yayımlamış, daha sonra habere  ilişkin sosyal medya paylaşımını silmişti.

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