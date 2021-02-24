İngiliz basınından skandal çağrı! Terör propagandası...

İngiltere'de yayın yapan 10 gazete, terörist başı Abdullah Öcalan için hazırlanan reklamları, manşetlerine taşıdı. Aralarında Hucknall Dispatch, The Gazette, The Guardian, Advertiser, Rasen Mail, Sunderland Echo, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Herald'ın olduğu gazeteler, PKK destekçisi kuruluşlar tarafından hazırlanan "Zamanı geldi, Öcalan'a özgürlük" temalı reklamları manşetten verdi.
Terörist başı için "Kürt Halk Önderi" ifadesinin kullanıldığı skandal mesajda "harekete geçmenin zamanı geldi" vurgusuyla adeta savaş çağrısı yapıldı.
Terörist başının ivedilikle serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapılan mesajda, Kuzey Irak'taki operasyonlara son verilsin isteğinde de bulunuldu.
İngiliz medyasının alet olduğu bu kirli propaganda, oldukça tepki çekti. (S