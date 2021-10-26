ING Türkiye resmen duyurdu! Tüm müşterileri kapsıyor! Şifreler, ödeme ve...

ING Türkiye resmen duyurdu! Hesabı olan tüm müşterileri çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka şifreler, banka müşterisi olma, karekodla ödeme yapma, para alıp gönderme ve yeni sigorta ürünleri gibi yeni özelliklerini hayata geçirdi. ING Türkiye, mobil uygulamasına yeni özellikler eklendiğini bildirdi. Banka, yapılan yeni güncellemelerle müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte o özellikler...

ING Türkiye, müşterilerine daha kolay bir bankacılık deneyimi sunma amacıyla ING Mobil'e yeni özellikler ekledi. ING Türkiye'nin açıklamasına göre, banka, mobil uygulamasına yeni özellikler ekleyerek daha kolay bir bankacılık deneyimi sunuyor.

ŞİFRENİZİ BİLMİYORSANIZ YA DA UNUTTUYSANIZ...

ING Mobil'i kullanmak isteyen ING müşterileri, şifrelerini bilmiyorsa ya da unuttuklarında herhangi bir ING kredi kartı veya nakit kartı bilgileriyle anında alabiliyor. Uygulamanın güncellemesiyle artık NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefona sahip müşteriler de şifrelerini ING Mobil üzerinden yeni çipli TC kimlik kartlarını kullanarak kolayca edinebiliyor.

3 ADIMDA ANINDA MÜŞTERİ OLUNABİLİYOR

Mayıstan bu yana uzaktan müşteri olmak isteyenler, ING Mobil'i indirerek ING'li Ol özelliğiyle 3 adımda anında müşteri olabiliyor. Bu özelliğin kullanılabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC özelliği bulunan bir telefonun bulunması gerekirken, güncellemeyle beraber NFC özellikli telefona sahip olmayanlar da artık ING Mobil üzerinden hayata geçirilen para transferi seçeneğiyle banka müşterisi olabilecek.

QR KODLA ÖDEME

ING, mobil uygulamasına getirdiği özellikle karekodla (QR) ödeme yapma imkanı da sağlıyor. Uygulamanın kullanıcıları, artık IBAN numarası kullanmak yerine karekod paylaşarak para alıp gönderebileceği gibi aynı zamanda POS üzerinden ödeme işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

3 YENİ SİGORTA ÜRÜNÜ

Müşterilerin ihtiyaç duyduğu anda kolayca alabilecekleri Mobil Cihaz Koruma, Turuncu Hayat ve Ekstrem Güvende olmak üzere 3 yeni sigorta ürünü de ING Mobil'e eklendi. Uzman görüşüne ihtiyaç duyan müşteriler, ING Mobil'den Cebimdeki Danışman'a bağlanarak yatırım, birikim ve sigorta ürünleri hakkında görüşebilecek, ürün satın alabilecek ve işlem yapabilecek.

"DAHA KOLAY BİR BANKACILIK İÇİN DİJİTAL KANALLARIMIZA YATIRIM YAPIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, bankacılığın geleceğinin dijitalleşmede olduğuna inandıklarını belirtti.

Müşteri memnuniyetini stratejilerinin merkezine alarak daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için dijital kanallara yatırım yapmayı ve ING Mobil'i geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Kırmızı, "Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, ING Mobil kullanıcıları için hayata geçirdiğimiz güncellemeler ile müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yeni özellikler getirmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı, kullanıcı dostu ve zaman kazandıran ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.