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ING Türkiye resmen duyurdu! Limitler kaldırıldı

18 Ocak 2021 Pazartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 14:52

ING Türkiye harekete geçti ve resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren karar müşterilere duyuruldu. Dev banka limitleri kaldırdı. bu uygulama vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. ING Türkiye, 2019 yılında kullanıma sunduğu cep telefonlarını temassız POS cihazına dönüştüren "Cebimde POS"ta temassız kartlarla yapılan işlemlerdeki limitleri kaldırdı.


ING Türkiye'den önemli adım. Yeni alınan karar kamuoyu ile paylaşıldı. Banka temzsız kartlarda yapılan işlem limitini kaldırdı. 

ING Türkiye açıklamasına göre, Visa'nın PIN destekli "Tap to Phone"  teknolojisi ile geliştirilen yeni ürünle Cebimde POS üyesi olan iş yerleri, cep  telefonlarını fiziksel POS cihazı gibi kullanabiliyor. Bu işletmeler, 250 TL'ye  kadar olan işlemleri, temassız özellikli banka veya kredi kartını cep telefonuna  okutarak yapabiliyor. 250 TL'nin üzerindeki işlemlerde ise müşteriler, kart  şifrelerini işletmenin Cebimde POS uygulaması yüklü cep telefonuna girerek  ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlıyor.          

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel  Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, KOBİ'lere sadece finansal çözümler sunmakla  kalmadıklarını, aynı zamanda dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak için de  adımlar attıklarını belirtti.

Dijitalleşmenin öneminin pandemi süreciyle birlikte daha da arttığını  vurgulayan Çakır, "Biz kendimizi bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi  olarak görüyoruz. Bu anlayışla iş ortağımız olan KOBİ'lerin dijital dönüşümünü  destekleyen teknolojileri önemsiyoruz. Bu kapsamda, Cebimde POS ürünümüzü  Visa'nın PIN destekli 'Tap to Phone' teknolojisi ile geliştirmeye devam ettik.  Bilindiği üzere, Türkiye'de banka kartı ve kredi kartları için temassız işlem  limiti 250 TL. Bunun üzerindeki işlemler için müşterilerin POS cihazına PIN  girmesi gerekiyor. Biz de Visa güvenlik ve ödeme standartlarını karşılayan bu  teknolojiyle Cebimde POS uygulamamızın yüklü olduğu işletme cep telefonlarına  PIN, yani kart şifresi tuşlama özelliğini getirdik. Yenilikçi ürün ve  hizmetlerimizle işletmelere olan desteğimizi sürdürmeye önümüzdeki dönemde de  devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"Cebimde POS, cep telefonlarını temassız bir POS terminaline  dönüştürme imkanı sağlıyor" 

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de pandemi sürecinde  tüketicilerin ağırlıklı olarak dijital ve temassız ödemeleri tercih etmesi ile  bir dönüşümün gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:                "Visa'nın haziran ayında gerçekleştirdiği 'Back to Business' KOBİ  araştırması, dünya genelinde tüketicilerin yüzde 63'ünün temassız ödeme seçeneği  sunan iş yerlerini tercih ettiğini ortaya koyuyor. Ülkemizdeki veriler de bu  yönelimi destekliyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ekim ayı rakamlarına göre  ülkemizde temassız ödemeler geçen yılın aynı döneminin 4 katına ulaşmış  bulunuyor. İşyerleri de tüketici tercihlerine hızlı bir adaptasyon süreci  içerisinde.

Visa'nın PIN destekli Tap to Phone teknolojisi ile geliştirilen  Cebimde POS, KOBİ ve mikro işletmelere yalnızca bir uygulama indirerek, cep  telefonlarını temassız bir POS terminaline dönüştürme imkanını sağlıyor. Herhangi  bir ek donanım gerektirmeyen bu düşük maliyetli çözüm, ödemelerde uluslararası  güvenlik standartlarını sağladığı için iş yerlerine temassız ödemeleri güvenle ve  kolaylıkla kabul etme olanağını getiriyor. KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerinde  temassız kabul altyapısını yaygınlaştıracak bu yeniliğin bir parçası olmaktan son  derece memnunuz.

Visa'nın PIN destekli "Tap to Phone" teknolojisi ve Provision iş  birliği ile Cebimde POS uygulaması internet bağlantısı olan, Android işletim  sistemi ve NFC okuyucusuna sahip cep telefonlarında kullanılabiliyor. POS  cihazları için yazılım donanım ve bakım ücretini ortadan kaldıran ürün, iş yeri  sahibinin yanı sıra iki çalışanın telefonuna da tanımlanabiliyor. 

Basit usul vergilendirme ile çalışan, yazar kasa POS mükellefi olmayan  şahıs şirketlerinin kullanabildiği Cebimde POS'a, ING Mobil ya da İnternet Şubesi  üzerinden başvurulabiliyor.

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