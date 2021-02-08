ING Türkiye bir ilk imza atıyor. Banka taradından yapılan açıklama ile yenilik vatandaşlara duyuruldu. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerine geçildi. Artık bu modellerin iş hayatı için kalıcı bir ‘yeni normal’ olabileceği konuşuluyor. Dünya çapında bazı şirketler bu yöndeki kararlarını yeni yeni açıklamaya başlarken, kurum çalışanlarına 2015 yılından bu yana haftada iki gün diledikleri yerden çalışma fırsatı sunan ING Türkiye, sektörde bir ilke daha imza attı. Mevcut çalışma modellerine ek olarak geliştirilen dört yeni model; Flexi 365 ile tamamen uzaktan çalışma, Ayda Bir Haftam Flexi ile ayın bir haftası uzaktan çalışma ve Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi ile de haftada üç ya da dört gün çalışmayı içeriyor.
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ING'den bir ilk! 4 yeni model...
08 Şubat 2021 Pazartesi - 16:15 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 16:27
ING Türkiye harekete geçti. Dev banka tarafından Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Koronavirüs salgını sonrası 4 yeni model hayata geçirildi. Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma pek çok sektörde uygulanmaya başladı. ING Türkiye ise bu çalışma modeline salgın öncesinde geçmişti. Esnek çalışma uygulamasını 2015 yılında hayata geçiren ING Türkiye bu anlamda bir ilke daha imza attı. Koronavirüs salgını sürecinde de çalışanlarına uzaktan ve esnek çalışma modelleri sunan ilk banka olma özelliğine sahip kurum, bu anlamda dört yeni çalışma modelini daha hayata geçirdi. ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, dönemsel değil kalıcı olarak geliştirilen çalışma modellerini ve hedeflerini anlattı.
ING Türkiye’nin; ülkemizde ilk vakanın açıklandığı günün hemen ardından, 12 Mart itibariyle uzaktan çalışmaya geçen sektördeki ilk banka olduğunu ifade eden Öztürk yeni çalışma modellerinin de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kalıcı hale geldiğini belirtti.
“ING’de önce kendin olursun, sonra ING’li”
Habertürk editörü Burçak Orçun'a konuşan ING Türkiye İK Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk “İşin teknolojik altyapı boyutu ve bir o kadar önemli kültür boyutu var. Bunu başarmanız için işin özünde kontrol değil performansın olduğu, güvenin olduğu bir kültür olması gerekiyor” şeklinde konuştu. Hedeflerini, çalışanların iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmak olarak tanımlayan Öztürk “Biz çalışanlarımıza diyoruz ki kendin ol. ING’de önce kendin olursun sonra ING’li. Bu sözde kalan değil, özde yaşadığımız bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.
Hedef: En sevilen işveren markası olmak
Çalışanlarının mutlu ve özgür hissettikleri verimli bir çalışma ortamı yaratmayı önemseyen, çeşitliliği destekleyen ve sürekli gelişime inanan bir politika benimsediklerini ifade eden Öztürk yeni çalışma modelleri ile ilgili olarak çalışanlardan çok pozitif geri bildirimler aldıklarını söyledi. Meltem Kalender Öztürk “Uygulamalarımız Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen ve en sevilen işveren markaları arasında yükselme hedefimize katkı sağlıyor” dedi.