ING'den bir ilk! 4 yeni model...

ING Türkiye harekete geçti. Dev banka tarafından Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Koronavirüs salgını sonrası 4 yeni model hayata geçirildi. Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma pek çok sektörde uygulanmaya başladı. ING Türkiye ise bu çalışma modeline salgın öncesinde geçmişti. Esnek çalışma uygulamasını 2015 yılında hayata geçiren ING Türkiye bu anlamda bir ilke daha imza attı. Koronavirüs salgını sürecinde de çalışanlarına uzaktan ve esnek çalışma modelleri sunan ilk banka olma özelliğine sahip kurum, bu anlamda dört yeni çalışma modelini daha hayata geçirdi. ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, dönemsel değil kalıcı olarak geliştirilen çalışma modellerini ve hedeflerini anlattı.

ING Türkiye bir ilk imza atıyor. Banka taradından yapılan açıklama ile yenilik vatandaşlara duyuruldu. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerine geçildi. Artık bu modellerin iş hayatı için kalıcı bir ‘yeni normal’ olabileceği konuşuluyor. Dünya çapında bazı şirketler bu yöndeki kararlarını yeni yeni açıklamaya başlarken, kurum çalışanlarına 2015 yılından bu yana haftada iki gün diledikleri yerden çalışma fırsatı sunan ING Türkiye, sektörde bir ilke daha imza attı. Mevcut çalışma modellerine ek olarak geliştirilen dört yeni model; Flexi 365 ile tamamen uzaktan çalışma, Ayda Bir Haftam Flexi ile ayın bir haftası uzaktan çalışma ve Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi ile de haftada üç ya da dört gün çalışmayı içeriyor.