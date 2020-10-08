ING Bank'tan 50 bin TL kredi! 3 ay geri ödemesiz yüzde 1,24 faiz oranı ile 50000 TL kredi nasıl alınır?

Pandemi destek paketlerine ek olarak bankalar vatandaşlar için yeni kredi imkanları sunuyor. ING Bank da yeni kredi kampanyasını duyurdu. ING Bank kampanyası kapsamında vatandaşlara turuncu ekstra nakit iade olanağı ve kolay ödeme fırsatıyla kredi desteği sunuyor. 50 bin liraya kadar kredi imkanı sunan ING Bank, krediyi kullanan vatandaşlardan 3 ay geri ödeme talep etmiyor. ING Bank 50 bin TL kredi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

ING Bank, yüzde 1,24 faiz oranı, 36 ay vade imkanıyla vatandaşlara 50 bin TL’ye kadar kredi veriliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ING Bank’ın sunduğu kredi imkanından nasıl yararlanılacağını araştırıyor. ING bank kredi desteğinden yararlanmak için bankaya maaşları taşımak ve cepte kredi desteği uygulaması ile yüzde 1,24 faiz oranı imkanıyla şubeye gitmeden anlık kredi başvurusunda buluna bilinir. 36 aya kadar vade ve 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL kredi hakkındaki detaylar…

50 BİN TL KREDİ İÇİN İSTENEN BELGELER

TC kimlik kartı, ehliyet yâda pasaport.

Yabancı uyruklu müşteriler için pasaport ve oturma izni belgesi.

3 ay içinde oturulan ikametgâh belgesi.

Doğalgaz, su veya elektrik faturası.

Maaş bordrosu belgeleri.

ING BANK 50 BİN TL 36 AY VADELİ KREDİ ŞARTLARI

Vatandaşlar için ING Bank tarafından sunulmuş olan bu destek ile vadesiz hesaplardan aylık 750 TL tutarında ki harcama koşullarını yerine getirmek gerekir. Bu kampanya kapsamında 50 bin liraya kadar kredi verilecek. Bu doğrultuda 750 TL tutarında ki harcamalar gerçekleşmezse eğer son iki aylık süreç içeresinde nakit iade hakları kullanma imkanı bulunmayacak. Bu imkanlar vatandaşlar tarafından değerlendirilmese bile faiz oranında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Bu kredi hakkında ING Bank şubeleri ve internet sitesi üzerinden bilgi alınabilir.