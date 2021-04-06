İnfaz Koruma Memuru aşı randevusu! İnfaz Koruma Memurları nasıl aşı randevusu alacak? Koronavirüs aşı randevusu alma!

Gazeteci ve polislerin ardından İnfaz Koruma memurlarının da aşılanmasına bugün itibariyle başlandı. Aşı randevuları e-nabız üzerinden veriliyor. İnfaz Koruma Memurları, e-nabıza girerek adlarına tanımlanan aşı için randevusunu oluşturabilir. İnfaz Koruma Memuru aşı randevusu…

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan koronavirüs aşılama programında öncelikli gruba basın kartı taşıyan gazetecilerin ardından, İnfaz Koruma Memurları da aşı olabilecek. İnfaz Koruma Memurları nasıl aşı randevusu alacak? Koronavirüs aşı randevusu alma!

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Kovid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın. Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.

Açılan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

E DEVLET AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İNFAZ KORUMA MEMURLARI HANGİ AŞIYI OLACAK?

İnfaz ve koruma memurları BionTech ve Sinovac aşılarını seçme hakkına sahip.