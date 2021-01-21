İndirim uygulanıyor! Farklar siliniyor, son 10 gün...

Borç olan tarihe göre

Eski borca büyük indirim

Yapılandırmayla, prim borçları ne kadar eski tarihli ise yapılandırma kanunu kapsamında elde edilen kazanç da o kadar artıyor. Prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık süreleri normalde asgari ücret üzerinden ihya ediliyor. Yapılandırma kanununda ise bir defaya mahsus olmak üzere kolaylık sağlandı. Prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık süresini ihya etmek isteyenlerden, borcun doğduğu tarihteki anaparası ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı istenecek.

Fark sadece yüzde 0.35

Enflasyon farkı hesabında ise aylık yüzde 0.35 oranı baz alınarak ayrıca bir kolaylık sağlanıyor. Bu yolla daha düşük enflasyon farkı ve düşük primle borçları kapatmak mümkün oluyor. Anapara ile hesaplanan enflasyon farkını Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 31 Mart’a kadar peşin olarak ödeyenlerin sigortalılık süreleri yeniden canlandırılacak. İhya işlemini yaptıktan sonra emekli aylığı bağlatmaya hak kazananlar ise ayrıca kredi kolaylığından yararlanacaklar.

Eş ve çocuklar da aylık bağlatabilir

İhyadan yararlananlar isterse SGK ’nın kamu bankalarıyla imzaladığı protokol çerçevesinde düşük faizli, 36 ay vadeli kredi kullanarak borcu ödedikten sonra emekli olabilecekler. Yapılandırma kanunu kapsamında ihya hakkından, ölen Bağkur’luların hak sahipleri de yararlanabilecek. Borç yüksek çıktığı için daha önce ihya işlemini gerçekleştirememiş olan ölen Bağkur’luların eşleri veya çocukları durdurulan sigortalılık süresini ihya ederek ölüm aylığı bağlatabilecekler.