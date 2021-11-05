İndirim üstüne indirim! Ve belli oldu, yüzde 60-70 oranında…

İndirim için tarihler tek tek açıklandı. Herke bu günleri bekliyordu. Kıyafetlerden teknolojik ürünlere kadar pek çok ürün indirime giriyor. Sakın halka açık Wi-Fi ile alışveriş yapmayın. İhtiyaçların uygun fiyatlara karşılanabilmesi için en cazip ay kasım! Bu ay indirim kampanyaları peş peşe gelecek. Bazı ürünlerde yüzde 60-70’e varan avantajlar sunulacak üç özel gün ve tarihler şöyle: ‘11 Kasım Bekarlar Günü’, ‘26 Kasım Black Friday (Efsane Cuma)’, ‘29 Kasım Siber Pazartesi’...

Fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Özellikle elektronik eşya fiyatları çip krizi, tedarik sıkıntısı ve kur farkı gibi bir çok değişkene duyarlı. Kasım ayı ise adeta yılın son fırsatlarını sunuyor. Art arda devreye alınacak indirim çılgınlığının ilki ‘11 Kasım Bekarlar Günü’. ‘11.11’ olarak da bilinen bu indirimler, online alışveriş severler için birçok kategoride bulunmaz fırsatlar sunuyor. E-ticaret siteleri farklı tarihlerde bu indirimlere başlıyor.

GİYİMDEN TEKNOLOJİYE...

Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ ‘Muhteşem Cuma’, ‘Büyük Cuma’ olarak isimlendirilen ‘Black Friday’ ise bu yıl 26 Kasım Cuma günü başlayacak. Bu tarihteki indirimler hem e-ticaret platformlarında hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. Kıyafetlerden teknolojik ürünlere kadar pek çok ürün indirime giriyor. Diğer bir indirim ise Cyber Monday (Siber Pazartesi). O da Black Friday sonrası ilk pazartesi yani 29 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

ÖN HAZIRLIK, FAVORİYE EKLEME, YAKIN TAKİP

Üç indirimin en kapsamlı olanı e-ticaret sitelerinde gerçekleşiyor. İndirimlerin gerçek indirim olup olmadığını anlamak için şimdiden hazırlık yapın. Öncelikle ihtiyaçlarınızı ve uzun süredir almayı planladığınız ürünlerin listesini çıkarın. 2-3 internet sitesinde fiyat araştırın ve bu fiyatları not edin. Üye olduğunuz (değilseniz üye olun) e-ticaret sitesinde söz konusu ürünü favorilere ekleyin, beğenin ya da sepetinize alın. Böylece fiyat değişimini ve ne kadarlık fark olduğunu takip ederek elde edeceğiniz avantajı hesaplayabilirsiniz. İndirimlerden yararlanmak istiyorsanız bunu hemen yapmaya başlayın.

İHTİYAÇ ÖNCELİKLİ OLMALI

Özetle bir aydan kısa bir sürede teknolojiden kozmetiğe, tekstilden beyaz eşya, oto yedek parçası ve bebek ürünlerine kadar A’dan Z’ye birçok üründe yüzde 70’e varan indirimli satışlar yapılacak. Bazı firmalar bu tarihleri beklemeden kasım indirimlerine başladı bile. Ev ekonomisinin daha da önem kazandığı bugünlerde, bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Söz konusu indirimler daha çok harcamak veya ihtiyaç dışı tüketim anlamında algılanmamalı. İstek ve ihtiyaç arasındaki tercih sıralamasında ‘ihtiyaç’ ilk sırada yer almalı.

14 GÜNDE İADE HAKKINIZ VAR

Online alışverişte iade, değişim gibi süreçler oldukça kolay. 14 günde iade (cayma) hakkı var. Ürünü beğenmezseniz veya fikriniz değişirse ücretsiz iade, değişim hakkınızı kullanabilirsiniz.

BİLDİRİM VE BÜLTEN GELSİN

İnternet siteleri düzenlediği kampanyaları sitenin ana ekranında yayınlar. İnternet siteleri son dönemde her kategorideki indirimi tek bir ekrana sığdırmaya çalıştığından kafanız karışabiliyor. Bunun yerine ücretsiz üye olarak kampanyalı ürünlerin seçtiğiniz kategorilere göre size mail veya SMS yoluyla gelmesini sağlayın.

GÜVENDİĞİNİZ YERDEN ALIN

Böylesi yoğun bir dönemde gecikme, kaybolma, hasar gibi olumsuzlukları yaşamamak için güvendiğiniz platformlardan alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin ‘SSL’ sertifikası olup olmadığına mutlaka dikkat edin.

HARCARKEN KAZANDIRAN SEÇENEKLER

İnternet siteleri sonunda ‘pay’, ‘cüzdan’ yazan kendilerine özel yeni nesil ödeme yöntemlerini de tüketiciye sunuyor. Bu yöntemle aslında kartınızdan harcayacağınız tutar cüzdana aktarılıyor. Alışveriş yaptığınızda cüzdanı seçerseniz para cüzdandan çekiliyor. Bu yolla yapılan harcama kumbara gibi hesabınızda para birikmesini sağlıyor. Biriken para az da değil. Üstelik bu yolla ürün iade sürecinde ürün satıcıya ulaştığında para anında geri yatıyor, süre kaybı olmuyor.Online alışveriş sitelerinin müşterilerine cazip fırsatlar sunmak ve alışverişin devamlılığını sağlamak için en çok kullandığı yöntemlerden biri ‘indirim kuponları’dır. Bu tarihler yaklaşmadan önce sitelerdeki kupon avantajlarını kovalayın. Bu kuponları hesaplarınıza yükleyerek ürünleri daha ucuza alabilirsiniz. Bir de internet sitelerine kayıtlı satıcılara ait mağazaları takip ederek o mağazaya özel indirim kazanabilirsiniz.

STOKLARLA SINIRLI OLABİLİR

Alacağınız ürünleri önceden sepete atıp, indirim başladığı andan itibaren hızlıca alabilirsiniz. Böylece stoklarla sınırlı ve çok avantajlı olduğunu tespit ettiğiniz ürünleri kaçırmazsınız. Ayrıca önceden oluşturduğunuz sepet sayesinde toplamda ne kadarlık indirim yapıldığını da kıyaslama imkanınız olur. Bazı siteler ürünlerin indirime kadar sepette kalmasını sağlarken, bazıları satıcıların stoklarına göre ürün bittiğinde o ürünü sepetinizden çıkarabiliyor. Bu durumda benzer ürünleri de yedek olarak sepete alabilirsiniz.

KİMDEN ALDIĞINIZ DA ÖNEMLİ

Yeni bir ürün alırken olumlu olumsuz yorumları mutlaka okuyun. Platformdaki satıcıların puanlarına mutlaka bakın. Yüksek ürün puanları ve olumlu müşteri yorumları alışverişe yönelik ön bilgi sağlıyor.

BÜTÇE KONTROLÜ İÇİN BUNLARI UNUTMAYIN!

İhtiyaçlarınız için ne kadar harcayacağınızı önceden belirleyin.

Kredi kartı limitlerinizi ve son ödeme tarihini kontrol edin.

En iyi fırsat ürünleri sınırlı sayıda olur. Gecenin ilk saatlerinde alışverişe başlayın.

Kargo ücreti var mı dikkat edin. Bedava kargo seçeneğiyle gönderi başına en az 10-11 lira avantaj sağlarsınız.

Online alışverişinizde fiziki kart bilgileri yerine, limiti alışveriş tutarıyla sınırlı sanal kart kullanın.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen internet sitelerinden güvenliğinden emin olmadan alışveriş yapmayın.

Alışveriş sitesine sosyal medya ya da size gönderilen linkler üzerinden değil, adres çubuğuna ismini yazarak girin.

Akakce.com, Cimri.com, Epey.com gibi sitelerde ürünün fiyat geçmişini bulabilirsiniz, ön araştırma yapın.

Abartılı indirimlere şüpheci yaklaşın.

Alışverişinizden sonra ekranınıza ve e-posta adresinize gelecek olan sipariş numarasını mutlaka kaydedin.

Halka açık Wi-Fi ile alışveriş yapmayın. Kaynak: Posta/Billal Emin Turan