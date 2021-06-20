20 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,3890 -0.08
USD 8,7540 0.40 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

İndirim tuzağı! Bakanlıktan açıklama geldi

AA |  20 Haziran 2021 Pazar - 12:33 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 12:40

Ticaret Bakanlığı tatil hazırlığı yapanları sahte otel tanıtımları konusunda uyardı. Sosyal medya veya e-posta benzeri mecralardan ulaşan konaklama teklifleri doğrudan kabul edilmemeli, rezervasyon işlemleri konaklama yapılacak tesise ilişkin seyahat acenteleri veya doğrudan tesise ait internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmeli. Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı, reklamda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgileri teyit edilmeli. Çoğunlukla sahte olan ve tüketicileri aldatarak satın almaya yönlendirmek amacıyla kurulan söz konusu internet sitelerinde, genellikle tanıtımı yapılan tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmiyor ve tüketiciler doğrudan telefon aramasına yönlendiriliyor, bu hususa tüketiciler şüpheyle yaklaşmalı.


Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında  görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına karşı dikkatli  olmaları konusunda uyardı. Özellikle, sosyal medya veya e-posta benzeri  mecralardan ulaşan konaklama tekliflerinin doğruluğunun kontrol edilmesi,  mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor. 
 
Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınına karşı aşılamada hızlı artış sağlanması, kısıtlama  tedbirlerinin hafifletilmesi, yaklaşan Kurban Bayramı gibi nedenlerle tatil  planlarında artış bekleniyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun şekilde tatil  amaçlı seyahat ve konaklama hizmeti satın almaları öngörülüyor.
 
Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata  çevirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından tüketicileri mağdur etmeye  yönelik birtakım faaliyetlerde bulunulması ihtimaline karşı dikkatli olunması  önem taşıyor.
 
 
Bakanlık, vatandaşları rezervasyon yaptırmadan önce dikkat etmeleri  gereken hususlara ilişkin uyardı. Buna göre, tüketicilere, herhangi bir konaklama rezervasyonu yapmadan  önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli olup olmadığını,  tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol etmeleri, bu konuda,  "www.kulturturizm.gov.tr" ve  "https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html" adresli internet  sitelerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda ise  "www.tursab.org.tr" internet sitesinden sorgulama yapılmaları önerildi.
 
Mesafeli olarak hazırlanan sözleşmelerde ise rezervasyon yapılan  internet sitesinde yer alan adres, unvan ve iletişim bilgilerinin kontrol  edilmesi, tesis veya seyahat acentesine ilişkin bu bilgilere yer verildiğinden  emin olunması, mağduriyet yaşanmaması için önem taşıyor.
 
Rezervasyon yapılacak internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi  Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Sosyal  medya veya e-posta benzeri mecralardan ulaşan konaklama tekliflerinin doğrudan  kabul edilmesi yerine, rezervasyon işlemlerinin konaklama yapılacak tesise  ilişkin seyahat acenteleri veya doğrudan tesise ait internet sitesi üzerinden  gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.
 
Fiyat indirimlerine dikkat edilmeli
 
Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları  üzerinden sunulan tatil ve konaklama teklifleri üzerinden pek çok tüketici  mağduriyet yaşıyor. Bu gibi durumlarda gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis  resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı. Ayrıca,  teklife ilişkin reklamda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin  internet ortamında sorgulanarak veya telefonla aranarak teyit edilmesi gerekiyor.
 
Çoğunlukla sahte olan ve tüketicileri aldatarak satın almaya  yönlendirmek amacıyla kurulan söz konusu internet sitelerinde, genellikle  tanıtımı yapılan tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmiyor ve  tüketiciler doğrudan telefon aramasına yönlendiriliyor. Bu hususa tüketiciler  tarafından şüpheyle yaklaşılması ve belirtilen telefon numarasının farklı  kaynaklardan kontrol edilmesi önem taşıyor.
 
Gerek yüz yüze gerekse mesafeli satışlarda alınan konaklama  sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formu istenmesi de alınacak  tedbirler arasında bulunuyor.
 
Adli makamlara başvurulmalı
 
Öte yandan, bazı internet sitelerinde gerçekleştirilen tanıtım  faaliyetlerinde, turizm tesislerine ait resim, logo ve isimlerin kopyalanarak  kullanıldığı veya söz konusu tesislere ait internet sitesi isimlerinde çok küçük  değişiklikler yapılarak tüketicilerin yanıltılıp mağdur edildiği görülüyor. Bu ve  benzeri faaliyetlerle karşılaşılması durumunda tüketicilerin durumu adli  makamlara bildirmesi önem taşıyor.
 
Tüketiciler yaşadıkları bireysel mağduriyetlerin giderilmesi ve  kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla tüketici hakem heyeti veya tüketici  mahkemesine başvurabiliyor. 2021 yılı için değeri 11 bin 330 liranın altında  bulunan uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetlerinin, değeri bu tutarın üzerindeki  uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinin görev alanına giriyor. Tüketici  mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekiyor.

ETİKETLER

tatil ticaret bakanlığı teklif konaklama e-posta
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.