İndirim, promosyon ve çekiliş! Bakanlık düğmeye bastı

Bakanlığın perakende sektörüne yönelik yazdığı yazıda, ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, ürün satışlarının artırılması için indirimli veya hediye ürün verilmesi, şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyaları düzenlendiği hatırlatıldı. Bakanlık yazısında, “Promosyon kampanyalarına ilişkin bakanlığımıza ulaşan başvuruların önemli bir kısmının, tüketicilere vaat edilen promosyon ürünlerinin anlaşmalı noktalardan teslim edilmemesi, düzenlenen çekilişlere ilişkin şifrelerin ulaşmaması ile sorun yaşayan tüketicilerin mağaza görevlilerinden eksik ya da yanlış bilgi alması veya kampanya düzenleyicisi firmalarla irtibat kuramaması olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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