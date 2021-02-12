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İndirim, promosyon ve çekiliş! Bakanlık düğmeye bastı

12 Şubat 2021 Cuma - 8:27 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 8:27

Ticaret Bakanlığı, gıda firmalarının indirim, hediye ve şifreli çekiliş kampanyalarını mercek altına aldı.


Bakanlığın perakende sektörüne yönelik yazdığı yazıda, ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, ürün satışlarının artırılması için indirimli veya hediye ürün verilmesi, şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyaları düzenlendiği hatırlatıldı. Bakanlık yazısında, “Promosyon kampanyalarına ilişkin bakanlığımıza ulaşan başvuruların önemli bir kısmının, tüketicilere vaat edilen promosyon ürünlerinin anlaşmalı noktalardan teslim edilmemesi, düzenlenen çekilişlere ilişkin şifrelerin ulaşmaması ile sorun yaşayan tüketicilerin mağaza görevlilerinden eksik ya da yanlış bilgi alması veya kampanya düzenleyicisi firmalarla irtibat kuramaması olduğu tespit edilmiştir” denildi.
 
Cezası var
 
Gıda sektörüne ve perakendecilere gönderilen yazıda, promosyon kampanyalarına ilişkin tüketici başvurularının, Reklam Kurulu tarafından incelendiği tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığının tespiti halinde, idari ceza verildiği ifade edildi. (Milliyet)
 

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