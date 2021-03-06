İndirim müjdesi! Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde indirime gidilmesi yönünde bir çalışma yaptıkları müjdesini verdi.

Yeni dönem stratejisini demiryolu üzerine kurduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Demiryollarını yeniden canlandıracağız. Kısa bir süre sonra demiryolları duble yollar ile yarışacak" dedi.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Gelen son dakika haberine göre, geçtiğimiz günlerde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri ile bir araya gelerek projeleri anlatan Karaismailoğlu, milletvekillerinin Ankara -Niğde Otoyolu fiyatlarının yüksek olduğunu, vatandaşların indirim beklediğini aktarması üzerine, konuyu incelediklerini, bir çalışma yapıp fiyatlarını indirmeyi planladıklarını söyledi.

"LOJİSTİK MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Demiryolu yatırımlarının hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğunun altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Yazın Ankara- Sivas demiryolu hattını hizmete açacağız. Konya 'yı Karaman 'a bağlayacağız. Bursa 'yı Ankaraİstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya'yı Mersin'e bağlayan hattı tamamladığımızda demiryolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve limanları demir yolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Havayollarında ise altyapımızı oluşturduk."

"DÖRT KOLDAN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

BÜTÜN projeleri bir anda hayata geçirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" mesajı verdi. (Sabah)