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İndirim kararı! Devam edecek ve...

01 Haziran 2021 Salı - 9:45 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 10:06

İndirim açıklaması geldi. Uygulanan indirimin devam etmesine karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk lirası mevduatına uygulanan stopaj indirimi Haziran ve Temmuz aylarında da devam edecek.


TL mevduata stopaj desteği uzatılıyor. BloombergHT'de yer alan habere göre Hazine kaynakları desteğin haziran ve temmuz aylarında devam edeceğini belirtti.
 
Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme Aralık 2020'de 3 ay daha uzatılmıştı. Mart 2021'de ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti.
 
Karar kapsamında TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti.

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