İndirim fırsatı! Ücretsiz iptal imkanı, yüzde 50 daha ucuz...

Tatil planı yapan milyonlarca kişi bu yıl fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Uygun fiyatlarla tatil yapmak isyeyenler için önemli bir fırsat bulunuyor. POYD'den indirim açıklamsı geldi. Erken rezervasyonlarda yüzde 50'ye varan indirim uygulanırken, ücretsiz iptal imkanı da sunuluyor.
UCUZ TATİL İÇİN ERKEN REZERVASOYN
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, özellikle yerli turiste yönelik önemli avantajlar sunan kampanyaların bulunduğunu açıkladı. Kampanyayla yüzde 50’ye varan indirimlerin sağlandığını belirten Atmaca, “Gönül rahatlığıyla yaptığınız rezervasyonunuzu, tatilinize birkaç gün kala hiçbir para kaybetmeden iptal ettirebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka erken rezervasyonu öneriyorum. Sezonun en pahalı zamanlarında en ekonomik tatili yapabilirsiniz” dedi. (Posta)