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İndirim fırsatı! Ücretsiz iptal imkanı, yüzde 50 daha ucuz...

29 Mart 2021 Pazartesi - 8:09 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 8:21

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Koronavirüs sürecinde birçok kişi geçen yaz tatillerini iptal etmişti. Bu yıl için aşılama çalışmalarının başlaması, turizm sektörünün salgın sürecine adapte olarak gerekli önlemlerin daha fazla alınıyor olması tatil yapmak isteyenler için fırsat oluşturuyor. Ayrıca erken rezervasyonlarda yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanmak da mümkün.


Tatil planı yapan milyonlarca kişi bu yıl fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Uygun fiyatlarla tatil yapmak isyeyenler için önemli bir fırsat bulunuyor. POYD'den indirim açıklamsı geldi. Erken rezervasyonlarda yüzde 50'ye varan indirim uygulanırken, ücretsiz iptal imkanı da sunuluyor. 
 
 
UCUZ TATİL İÇİN ERKEN REZERVASOYN
 
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, özellikle yerli turiste yönelik önemli avantajlar sunan kampanyaların bulunduğunu açıkladı. Kampanyayla yüzde 50’ye varan indirimlerin sağlandığını belirten Atmaca, “Gönül rahatlığıyla yaptığınız rezervasyonunuzu, tatilinize birkaç gün kala hiçbir para kaybetmeden iptal ettirebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka erken rezervasyonu öneriyorum. Sezonun en pahalı zamanlarında en ekonomik tatili yapabilirsiniz” dedi. (Posta)

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