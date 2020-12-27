İndirim başladı! Sadece bir gün sürecek

Yılbaşı öncesi büyük indirim başladı. Yapılan açıklamada 'büyük indirim günü' duyuruldu. Vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla gerçekleştirilen indirim kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar PttAVM.com'dan üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

PTT'den milyonları sevindiren ndirim haberi! Yılbaşı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak istenler 'büyük indirim günü'nden yararlanma fırsatı. PttAVM.com, bugün yani 2020 yılının son pazar gününde "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla yıl sonu indirim kampanyası düzenliyor.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com, vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla bugün "büyük indirim günü" gerçekleşiyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 2020 yılının son pazar gününde "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla ekonomik ve indirimli satışların yapılması için çalışma başlattıklarını belirterek, kampanyanın, her yılın son pazar gününden yeni yıla kadar devam edecek şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği bildirdi. Gülten, "Kampanyayla vatandaşlarımızın yeni yıl ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın tüm kesimleri kapsamasına özen gösterdiklerini vurgulayan Gülten, şöyle devam etti:

"Kampanya kapsamında, özellikle pandemi süreciyle satışlarında düşüş yaşayan KOBİ ve ulusal markalarımıza, 'Stoklarınızı birlikte bitirelim' anlayışıyla satışlarını artırma imkanı sağlanması ve finansal olarak destek olunması amaçlanıyor. PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunuyoruz."