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İndirim başladı! Sadece bir gün sürecek

27 Aralık 2020 Pazar - 8:41 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 8:41

Yılbaşı öncesi büyük indirim başladı. Yapılan açıklamada 'büyük indirim günü' duyuruldu. Vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla gerçekleştirilen indirim kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar PttAVM.com'dan üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.


PTT'den milyonları sevindiren ndirim haberi! Yılbaşı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak istenler 'büyük indirim günü'nden yararlanma fırsatı. PttAVM.com, bugün yani 2020 yılının son  pazar gününde "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla yıl sonu indirim  kampanyası düzenliyor. 
 
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli  e-ticaret platformu PttAVM.com, vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe  faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla bugün  "büyük indirim günü" gerçekleşiyor.
 
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü  Hakan Gülten, 2020 yılının son pazar gününde "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin  Pazarı" sloganıyla ekonomik ve indirimli satışların yapılması için çalışma  başlattıklarını belirterek, kampanyanın, her yılın son pazar gününden yeni yıla  kadar devam edecek şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği bildirdi. Gülten,  "Kampanyayla vatandaşlarımızın yeni yıl ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla  karşılamalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Kampanyanın tüm kesimleri kapsamasına özen gösterdiklerini vurgulayan  Gülten, şöyle devam etti:
 
"Kampanya kapsamında, özellikle pandemi süreciyle satışlarında düşüş  yaşayan KOBİ ve ulusal markalarımıza, 'Stoklarınızı birlikte bitirelim'  anlayışıyla satışlarını artırma imkanı sağlanması ve finansal olarak destek  olunması amaçlanıyor. PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz  ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunuyoruz."
 
Gülten, PttAVM.com'un elektronikten ev malzemelerine, mutfak  gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden  milyonlarca ürünü vatandaşlara ulaştırdığına dikkati çekerek, "Dinamik yapısını  ve kolay kullanım avantajını, ekonomik satış vizyonuyla birleştirerek, etkili bir  alışveriş imkanı sağlayan PttAVM.com, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli bir  alışveriş deneyimi sunuyor." açıklamasını yaptı.

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