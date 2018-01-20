İncirlik Üssü'ne 3 Türk F-16 iniş yaptı

Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü.
Savaş uçakları hangara alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.