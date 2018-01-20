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İncirlik Üssü'ne 3 Türk F-16 iniş yaptı

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 18:41 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 19:03

Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı


Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki  terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından  İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü.
 
Savaş uçakları hangara alındı.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ile bölgede güvenlik ve  istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve  kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin  Dalı Harekatı başlatılmıştı.
 

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İncirlik Üssü savaş uçakları indi
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