İnci Masumlar Apartmanı’ndan neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldığını paylaşımla açıkladı!

Masumlar Apartmanı'nı dün hüzünlü dakikalara sahne oldu. Masumlar Apartmanı'nda başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle diziye veda etti. Sezon finalini izleyen dizinin hayranları İnci Masumlar Apartmanı’ndan ayrıldı mı, Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı? Sorularına yanıt ararken sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

İnci Masumlar Apartmanı’ndan neden ayrıldı, İnci neden yok? sorusuna Abdullah’tan yanıt geldi. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam ekrana gelen 37. bölümüyle sezon finali yaptı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde kaza geçiren İnci, Han'ın kollarından hayatını kaybetti.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NEDEN AYRILDI?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah, iddia edildiği gibi dramatik sahnelere dayanamadığı için değil karakterinin hikayesi bittiği için ayrıldığını belirterek "Benim ağzımdan duymadığınız cümlelere inanmayın. İnci'nin yolculuğu burada bitti. Dizi bitene kadar kalbim hep ekiple olacak" dedi.

"İNCİ'NİN YOLCULUĞU BURADA BİTTİ"

İlk bölümden bu yana dizide rol alan başarılı oyuncu, sezon finaliyle Masumlar Apartmanı'na veda etti. Diziden ayrılacağı günler öncesinden belli olan Abdullah'ın senaryodaki ağır dramatik sahnelere dayanamadığı ileri sürülmüştü. Ölerek diziden ayrılan oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan iddiaları da yalanlayarak şunları yazdı: "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci."

İNCİ, HAN'IN KOLLARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi. O anlarda ise Han, İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı. Ancak hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi.

HAN, AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Dizinin final sahnesinde İnci'nin ölümünün ardından iyice dağılan Han, akıl hastanesine yatırıldı. Han, çocukluğuna dönerek hayali karakterle konuşmaya başlarken, kardeşleri Safiye ve Gülben ise Han'ı akıl hastanesinde ziyaret etti. Kardeşlerin bir araya geldiği sahne ise izleyicileri ekrana kilitledi.