İnce kuracağı partiyle ilgili tarih ortaya çıktı!

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve yazar Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin yeni parti kurağıyla ilgili iddaları köşlerine taşıdı. Selvi yazısında konuyla ilgili "Muharrem İnce’nin partisini yılbaşında kuracağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Muharrem İnce cephesindeki gelişmeleri dikkatle takip ediyorum. Çünkü Muharrem İnce ciddiye alınması gereken birisi. Bence Kılıçdaroğlu da dikkate alsa yararlı olur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 16 milyon oy alıp yüzde 30’u aşan Muharrem İnce, o tarihten itibaren adım adım yok sayılmaya, değersizleştirilmeye çalışılıyor. Muharrem İnce daha önce bunu, “Bana selam vereni harcıyorlar” diye ifade etmişti. Ancak CHP kurultayında yaşananların bardağı taşıran son damla olduğu anlaşılıyor.

‘PARTİ KURACAĞIM’ DEMİŞ

Çünkü Muharrem İnce’ye yakın kaynaklarla konuşuyorum. İnce’nin “Parti kuracağım” dediğini söylüyorlar. Bu arada bir yanlışımı düzelteyim. İnce Bodrum ’a gitmemiş, çalışmalarını Yalova ’da sürdürüyormuş.

CHP’den başka bir kimliği olmadığını söyleyen Muharrem İnce’nin yeni parti kurma noktasına nasıl geldiğini aktaracağım. Ama İnce’nin “Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak olan yeni bir parti kuracağım” dediği ifade ediliyor. Atatürk’ün partisi Cumhuriyetçileri kendi çatısı altında toplayamıyor mu, CHP’nin ana omurgasını oluşturan Cumhuriyetçiler kendilerini sahipsiz kalmış mı hissediyorlar? Demek ki kendisini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan CHP’lilerde duygusal bir kırılma yaşanmış.

İnce yılbaşında partisini kuruyor

PARTİNİN İLKELERİ

Muharrem İnce’ye yakın kaynaklarla bir değil birkaç görüşme yaptım. Edindiğim izlenim: Muharrem İnce sadece parti kurmaya karar vermemiş, aynı zamanda kuracağı partinin ilkelerini belirlemiş. Bir plan-program dahilinde yola çıkıyor diyebiliriz. Muharrem İnce’nin partisini yılbaşında kuracağı söyleniyor.

Muharrem İnce’nin yakın çevresine kuracağı partinin ilkelerini şöyle sıraladığı ifade ediliyor:

1- Yeni parti hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacak.

2- CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin ekibinin kurduğu parti görünümü verilmeyecek. Partide eski CHP’li sadece Muharrem İnce olacak.

BİR AYAĞI KANDİL’DE, BİR AYAĞI ANKARA’DA OLMAYACAK

Bu aynı zamanda CHP’ye yönelik bir eleştiriyi de içeriyor. Partinin omurgasının bir yerlere kaydığı iddiasını taşıyor.

3- Partinin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Moskova ’da, bir ayağı İran ’da, bir ayağı Brüksel’de olmayacak. İki ayağı da Ankara’da olacak.

4- Yeni parti Türkiye’ye hitap edecek. Sağ-sol, Alevi -Sünni, başörtülü-başı açık gibi bir kaygısı olmayacak.

5- Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak.

‘CHP’Yİ BÖLDÜ’ SUÇLAMASINA NE DİYECEK?

Yeni parti kurmak için değerlendirmeler yapan Muharrem İnce’nin “CHP’yi bölüyor” eleştirilerine karşı “Parlamenter sistemde bir bölen olurdu. Ancak 50 artı 1’in arandığı başkanlık sisteminde bir bölen olmaz” dediği ifade ediliyor. İnce’nin kurmaylarına “CHP’yi Kılıçdaroğlu böldü. Bana selam verenleri tasfiye etti. Cumhuriyetçileri CHP’nin dışına itti” dediği ifade ediliyor.

BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ

Muharrem İnce’nin kuracağı partiye ilişkin olarak yakın çevresine “İttifak yapmayacağım. Birinci parti olacağız. Yeni sistemde birinci parti olmak zor değil. Yeter ki iyi bir çıkış yapalım. Türkiye’nin geneline hitap edelim” dediği söyleniyor.

Hakan'ın ilgili yazısı ise şu şekilde:

Gazetecilerin sevdiği türden bir politikacıdır Muharrem İnce.

Her dem tazedir... Her dem yeni şeyler söyler... Her dem açık konuşur... Her dem şeffaftır... Her dem öfkesini de mutluluğunu da yansıtmaktan çekinmez... Her dem yeni haberlerin öznesi olabilir... Her dem dikkat çekecek bir şeyler bulmasını becerir...

Benim gözümde Muharrem İnce olayı

*

Bir bağlılığım yok kendisine. Bazen kendisini memnun edecek türde şeyler yazdım, bazen de kendisini kızdıracak. Yani kendisiyle temasım da var, mesafem de...

Zaten gazetecilik dediğin de bir temas ve mesafe sanatı değil midir?

*

Bayram tatiline çıktığım günlerde Hürriyet’in usta kalemi Yalçın Bayer patlattı bombayı...

Bomba şuydu:

“Muharrem İnce ayrı parti kuracak.”

*

Muharrem İnce’yi yakından tanıyan bir gazeteci olarak önce tereddütle karşıladım bu bombayı...

İlk tepkim şöyle oldu: “Yok canım. O kadar da değildir.”

*

Muharrem İnce’yi aradım. Kapı duvar. WhatsApp ’tan yürüdüm. Sıfır karşılık. Üstelik “Okundu” işareti bana doğru acımasızca göz kırptığı halde.

*

Sonra sakince düşündüm.

Temel soruları ardı ardına sıraladım:

Gerçekten de ayrı parti kurar mı? Gerçekten de gençliğinden beri içinde yer aldığı CHP’yi bırakır mı? Gerçekten de CHP’yi yönetenlerden bu kadar ayrı düşmüş olabilir mi? Gerçekten de partisinden umudu tamamen kesmiş olabilir mi?

*

Muharrem İnce’yle uzun süredir temasta olan, Muharrem İnce’yi uzun süredir izleyen, Muharrem İnce’yi anlamaya çalışan, Muharrem İnce’nin öfkesinden haberdar olan bir gazeteci olarak etraflıca düşününce...

Tüm bu soruların cevabını buldum:

*

Kendisini öyle büyük nezaketsizliğe maruz kalmış, kendisini öylesine dışlanmış, kendisini öylesine CHP dışındaki minik partilere tercih edilmiş falan hissediyordu ki...

Evet, ayrı parti kurabilirdi. Evet, CHP’yi bırakabilirdi. Evet, CHP yöneticilerinden bu kadar ayrı düşmüş olabilirdi. Evet, partisinden tamamen umudu kesmiş olabilirdi.

*

Peki bardağı taşıran son damla neydi acaba?

Onun da cevabını buldum:

*

Partisinin oyunu 40 yıl sonra sekiz puan arttıran cumhurbaşkanı adayı olduğu halde kurultayda en arkaya oturtuldu ya...

Bardağı taşıran son damla, sanırım işte bu lanet olası damla oldu.