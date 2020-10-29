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İnanılmaz olay! Horoz polisi öldürdü

29 Ekim 2020 Perşembe - 11:39 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 11:39

Filipinler'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yasadışı horoz dövüşü baskınında bir horoz polisi öldürdü.


Filipinlerde bir polis memuru, Northern Samar bölgesindeki yasa dışı bir horoz dövüşüne düzenlenen baskında horoz tarafından öldürüldü.
 
Horozun ayağına bağlanan jiletin, sol bacağındaki uyluk atardamarını parçaladığı Teğmen Christine Bolok, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Ülkede horoz dövüşleri koronavirüs salgını başladığından beri yasak. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.
 
Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi. Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu.
Üç zanlı ise aranıyor. Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor. Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor. (BBC Türkçe)
 

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