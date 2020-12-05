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İnanılmaz ikiye bölünüyor! Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike...
Gelen son dakika haberine göre; Aşırı kirlilik ve su kaybının yaşandığı Eğirdir Gölü'nün en dar kısmı olan Kemer boğazının 1.8 kilometre olan genişliği, kuraklık nedeniyle 1.2 kilometreye düştü. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "Böyle giderse gölün bu kısmı tamamıyla kuruyacak ve Eğirdir iki göl haline dönüşecek" uyarısında bulundu.