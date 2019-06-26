İnanılır gibi değil! Otomobil fiyatına satılıyor

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, Türkiye'de kilosu 400 lira olan yalancı safranı boyayarak 40 bin liraya satan sahtekarlara karşı vatandaşları uyardı.

Ülkemizde büyük paraların döndüğü birçok üründe olduğu gibi kilogram fiyatı otomobil fiyatına satılan safranda da sahtekarlıkların olduğu ortaya çıktı. Sahtekarlar, ülkemizde yetişen yalancı safranı (aspir) boyayarak orijinal İran safranı diye satıp, yüz kat haksız kazanç elde ediyor.

Safranda yapılan sahtekarlığı en ince ayrıntısına kadar anlatan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, "Safran bitkisinin ana vatanı İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya . İran safranını hiçbiri tutmuyor. Türkiye'de Safranbolu bölgesinde yetiştirilen safran diye bilinen bitki daha açık renkli, gerçek İran safranıyla alakası yok. Bunun adı aspir, ülkemizde ne yazık ki bunu gerçek safran diye satan satıcılarımız var. Aspirin rengi gerçeğine oranla açık kırmızıdır. Ama sahtekarlar bu renk konusunu da gıda boyasıyla boyayarak aşabiliyorlar. Kilosu 400 lira olan aspiri gerçek safran diye 40 bin liraya satıyorlar. Bunu ayırt etmek çok zor, orijinal safran da suya atınca kırmızı renk veriyor. Yalancı safran da suya atınca kırmızı renk veriyor. Bunu ayırt etmenin yolu, safranı elinize alıp kuvvetlice ovalamak. Sahtesinin boyası elinizi boyayacaktır. Gerçeği elinizde herhangi bir renk bırakmaz. Gerçek safran baharatını özellikle ülkemize gelen Arap ve Avrupalı turistler alıyor. Bunlar bu baharatı yemeklerde kullanıyor. Yemeklerde çok hoş bir aromatik tat bırakıyor. Ülkemizde bu baharat kullanılmıyor. Ben işletmemde yılda 5 kilo gerçek safran satıyorum. Bendeki safranın kilosu ise 25 bin lira" dedi.

"ŞEKER HASTALARI BU KARIŞIMLA İNSÜLİN KULLANMAYI BIRAKIYOR"

Özdemir, "Yaptığımız özel bitkisel karışımla şeker hastalarına insülin vurulmayı bıraktırıyoruz. 5 çeşit baharatı karıştırarak yaptığımız şeker hastalığı macununu sabahları aç karnına tüketen hastalar kısa sürede insülin vuruluyorsa iğne vurulmayı bırakıyor. Kimyasal şeker ilaçları hastalığı kökünden iyileştirmiyor. Sadece üstünü örtüyor. Kimyasal ilaçları bıraktığınız anda hastalık ilerliyor. Bitkisel ilaçlarda durum böyle değil, bitkisel ilaçlar hastalığı kökünden söküp atıyor. Yapmış olduğum karışım sayesinde çok hasta insülin vurulmayı bıraktı" şeklinde konuştu.