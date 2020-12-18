Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” ifadeleri kullanıldı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- İmzalar atıldı! Ukrayna ile Türkiye arasında önemli anlaşmalar
İmzalar atıldı! Ukrayna ile Türkiye arasında önemli anlaşmalar
İHA | 18 Aralık 2020 Cuma - 1:10 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 1:10