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İmzalar atıldı! Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma: 'Milat olarak görülebilir'

21 Aralık 2020 Pazartesi - 10:06 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 10:06

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Azerbaycan Sigortacılar Derneği arasında Türkiye ve Azerbaycan'da sigorta sektörünün hızlı gelişimine katkı sağlamak amacıyla mutabakat imzalandı.


Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Azerbaycan  Sigortacılar Derneği arasında Türkiye ve Azerbaycan'da sigorta sektörünün hızlı  gelişimine katkı sağlamak amacıyla mutabakat imzalandı. 
 
TSB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Azerbaycan'da sigorta  geleneklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'deki sektör  deneyiminin aktarılması sağlanacak.
 
Azerbaycan, sigorta pazarında yeni bir ürün stratejisi şekillendirmede  Türkiye'nin deneyimini kullanma ve Türkiye'nin reasürans deneyimini Azerbaycan'da  uygulamak için çalışmalara başlayacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yapılan  mutabakatla, Türkiye'nin sigortacılık alanında iki asra yaklaşan tecrübe ve  birikiminin kardeş ülke Azerbaycan'da sigortacılığın gelişmesi için  kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Kardeş ülke Azerbaycan sigorta pazarının dünya ile ilgili entegre  olma yolculuğunda Türk sigorta sektörü olarak tüm desteği vereceğiz. Yapılan  mutabakat, Türk sigortacılığı açısından da bir milat olarak görülebilir.
 
Kökleri Orta Asya'ya uzanan coğrafyamızdaki Türk Cumhuriyeti  ülkelerinde ekonomik büyüme dikkati çekiyor. Bunu daha da sağlıklı ve istikrarlı  hale getirmenin yolu ise güçlü bir sigorta sektörü inşa etmekten geçiyor. Bu  nedenle Azerbaycan'la başlayan iş birliğimizi ilerleyen dönemde tüm Türk  coğrafyasına genişletmeyi planlıyoruz."
 
Türk dünyası ortak sigorta forumu oluşturulacak
 
Verilen bilgiye göre, Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile yapılan söz  konusu mutabakat ile ikili iş birliği ve ortak faaliyetler çerçevesinde  uygulanacak projelerden biri de iki kurumun inisiyatif ve organizasyonunda  pandemi sonrası dönemde Türk dünyasına yönelik ortak bir sigorta forumunun hayata  geçirilmesi olacak.
 
TSB'nin uzun yıllara dayanan, köklü sektör deneyimi ile kardeş ülke  Azerbaycan'da sigorta sektörünün gelişmesine katkı sağlamak üzere, Türkiye'de  faaliyet gösteren 39'u hayat dışı, 21'i hayat ve emeklilik ve 3'ü reasürans  şirketi olmak üzere toplam aktif 63 sigorta şirketi ve tüm paydaşlarla beraber  Azerbaycan'da sigorta geleneklerinin oluşturulması hedefleniyor.
 
Mutabakat kapsamında sigortacılık alanında yeni dünya trendlerinin ve  sorunların tartışılması için iki ülkeden uzmanların katılımıyla online  konferanslar düzenlenmesi ve personel değişimi yapılması da planlanıyor.
 

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