İmzalar atıldı! 18 Temmuz'da başlıyor

Londra’dan Pekin’e ulaşacak tren yolunun önemli bir parçası için AB Türkiye’ye 275 milyon euro’luk rekor hibe sağladı. AB temsilcisi projenin Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

Avrupa ile yüksek standartlı demiryolu bağlantısı sağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi için imzalar atıldı. 275 milyon euro Avrupa Birliği (AB) fonu kullanılarak gerçekleştirilecek olan projedeki fon miktarı, AB’nin üyelik adayı bir ülkeye sağladığı en büyük proje kaynağı olacak.

Londra’dan Pekin ’e ulaşacak tren yolunun önemli bir parçasını tamamlayacak olan hat ile AB - Türkiye - Asya demiryolu bağlantısı Avrupa standartlarına uygun olarak kurulmuş olacak.

Türkiye’nin demiryollarını Avrupa standartlarında Avrupa ülkelerine bağlayacak olan proje, Londra ’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun da önemli bir parçası.

Proje kapsamındaki yük taşıma olanağıyla, Avrupa’dan gelen mal ve yükler İstanbul ’a girmeden ülke içinde de dağıtılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy - Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada, Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı ile Ankara - İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy - Gebze kesimi, Irmak - Karabük - Zonguldak demiryolu Hattı ve Samsun - Kalın Demiryolu Hattı projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini de eklediklerini söyledi.

Pekin’e kadar

Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun önemine dikkati çeken Turhan, “Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy - Kapıkule kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu kesimin yapımı için 275 milyon euro AB hibesi kullanacağız.

Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısına kavuşmuş olacağız. Bu hattın, Türkiye - AB ilişkilerinin ulaştırma ve mali iş birliği alanlarında kaydettiği en önemli mesafelerden biri olma gibi sembolik bir yönü de bulunmaktadır” dedi.

‘Katılım’a katkı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de demiryolu için verilen desteğin önemine işaret ederek, “AB dışında tek seferde verilen en büyük hibe projesi sözleşmesi Türkiye’ye tahsis edildi. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleşeceğine eminim” diye konuştu.

Atatürk’ün, “Demiryolları refah ve ümran tevlit eder” sözünü hatırlatan Berger, “Bu tren yolu hattıyla daha fazla ürünü ülkelerimiz ve Türkiye arasında taşıyabileceğiz” dedi.

Berger, Londra’dan Türkiye’ye kesintisiz bir ulaşım hattı sağlanacağını ifade ederek, projenin Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

Demir İpek Yolu geliyor

Türkiye’nin Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanacak Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, Avrupa standartlarında AB - Türkiye - Asya demiryolu bağlantısını sağlayacak.

Proje Halkalı - Ispartakule, Ispartakule - Çerkezköy ve Çerkezköy - Kapıkule olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Projenin 155 kilometrelik Çerkezköy - Kapıkule kesimi AB ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla inşa edilecek.

76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğü’nce milli bütçe imkanlarıyla yapılacak. Proje kapsamında Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergâhta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızla yolcu ve yük taşınmasına imkan verecek hızlı tren hattı inşa edilecek. Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun da önemli bir parçası olan proje kapsamındaki yük taşıma olanağıyla, Avrupa’dan gelen mal ve yükler İstanbul’a girmeden ülke içinde de dağıtıma sokulabilecek. Projenin temeli 18 Temmuz ’da Çerkezköy’de atılacak.

Demiryollarına 752 milyon euro

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da projeyle, Türkiye’deki demiryolu projeleri için AB hibe fonlarından bugüne kadar sağlanan finansman tutarının 752 milyon euro’ya ulaşacağını söyledi.

Proje ortağı Kolin’in İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu da hattın tamamlanmasıyla Türkiye ile Avrupa arasında yeni ve kalıcı taşımacılık uygulamasının devamlı hale geleceğini kaydetti.