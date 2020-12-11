İmplant tedavisi hakkında merak edilenler

Dental implantlar yedek diş kökleridir. İmplantlar, doğal dişlerinize uyacak şekilde yapılan sabit (kalıcı) veya çıkarılabilir yedek dişler için güçlü bir temel sağlar.

Diş Hekimi İrem Erol, implant tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı.Uzun yıllar boyunca, eksik dişleri olan kişiler için mevcut olan tek tedavi seçeneği köprüler ve protezlerdi. Ancak günümüzde en etkili çözüm olarak diş implantları mevcuttur.

Diş implantları nelerdir?

Dental implantlar yedek diş kökleridir. İmplantlar, doğal dişlerinize uyacak şekilde yapılan sabit (kalıcı) veya çıkarılabilir yedek dişler için güçlü bir temel sağlar.

Dental implantların avantajları nelerdir?

Diş implantlarının aşağıdakiler dahil birçok avantajı vardır. Daha iyi görünüm sağlanır. Diş implantları kendi dişleriniz gibi görünür ve hissedilir. Ve kemikle kaynaşacak şekilde tasarlandıkları için kalıcı hale gelirler.Daha iyi bir konuşma imkanı sunar. Yerine tam oturmayan protezlerde dişler ağız içinde kayarak sözlerinizi mırıldanmanıza veya bulandırmanıza neden olabilir. Diş implantları, dişlerin kayabileceği endişesi olmadan konuşmanıza izin verir.

Gelişmiş konfor. Sizin bir parçanız haline geldikleri için, konuşurken implantlar hareketli protezlerin rahatsızlığını ortadan kaldırır.Daha kolay yemek yenilmesini sağlar. Kayar protezler çiğnemeyi zorlaştırabilir. Diş implantları kendi dişleriniz gibi işlev görür ve en sevdiğiniz yiyecekleri güvenle ve sıkıntı çekmeden yemenize olanak tanır.

Özgüveni artırır. Diş implantları size gülümsemenizi geri verebilir ve kendiniz hakkında daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.Daha iyi bir ağız sağlığı sağlar. Diş implantları, diş destekli bir köprünün yaptığı gibi diğer dişlerin küçültülmesini gerektirmez. Yakındaki dişler implantı desteklemek için değiştirilmediğinden, kendi dişlerinizin çoğu bozulmadan bırakılarak uzun vadeli ağız sağlığını iyileştirir.Dayanıklılığı yüksektir. İmplantlar çok dayanıklıdır ve uzun yıllar da dayanacaktır. İyi bir bakımla, birçok implant bir ömür boyu kullanılabilir.

Diş implantı herkese uygulanabilir mi?

Çoğu durumda, rutin bir diş çekimi veya ağız cerrahisi geçirecek kadar sağlıklı olan herkes diş implantı düşünülebilir. Hastaların sağlıklı diş etlerine ve implantı tutmaya yetecek kadar kemiğe sahip olması gerekir. Aynı zamanda iyi ağız hijyeni ve düzenli diş hekimi ziyaretlerine de bağlı olmalıdırlar. Çok sigara içenler, diyabet veya kalp hastalığı gibi kontrol edilemeyen kronik rahatsızlıklardan mustarip kişiler veya baş/boyun bölgesine radyasyon tedavisi görmüş hastaların bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir. İmplant almayı düşünüyorsanız, uzman bir diş hekimi ile görüşerek size uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Nasıl uygulanır?

Dental implant sürecindeki ilk adım, kişiselleştirilmiş bir tedavi planının belirlenmesi gerekir. Plan, özel ihtiyaçlarınızı karşılar ve ağız cerrahisi ve restoratif diş hekimliği konusunda özel eğitimli ve deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanır. Bu ekip yaklaşımı, sizin için en iyi olan implant seçeneğine göre koordineli bakım sağlar.

Daha sonra titanyumdan yapılmış küçük bir direk olan diş kökü implantı, eksik dişin kemik yuvasına yerleştirilir. Çene kemiği iyileşirken implante edilen metal direğin etrafında büyür ve çene içine sağlam bir şekilde tutturulur. İyileşme süreci altı ila 12 hafta sürebilir.İmplant çene kemiğine bağlandıktan sonra, yeni dişi güvenli bir şekilde tutmak için desteğe abutment adı verilen küçük bir konektör çubuğu takılır. Yeni dişi veya dişleri yapmak için, dişlerinizin izleri alınır ve ısırığınızın bir modeli oluşturulur. Yeni diş veya dişler bu modele dayanarak hazırlanır. Kuron adı verilen bir yedek diş daha sonra abutmente tutturulur. Ayrıca yeni dişlerin rengini doğal dişlerinizle eşleştirilir. İmplant çene kemiği içinde sabitlendiğinden, yedek dişler tıpkı kendi doğal dişleriniz gibi görünür, hissedilir ve işlev görür.

Diş implantı yaptıran çoğu kişi, prosedürde çok az rahatsızlık olduğunu söyler. Olası ağrı riski için işlem sırasında lokal anestezi kullanılabilir.

Diş implantları fırçalama, diş ipi kullanma, anti bakteriyel gargara ile durulama ve düzenli diş muayeneleri dahil olmak üzere gerçek dişlerle aynı bakımı gerektirir.