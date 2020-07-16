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IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 7:43 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 7:43

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni bir aşamaya girdiğine işaret ederek küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi.


IMF, 18 Temmuz'da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve  Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayımladı.
 
Kovid-19'un dünya genelinde yayılmaya devam ettiğine işaret edilen  raporda, "Pandemi yeni bir aşamaya girdi." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak  hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin  muhtemel olduğu bildirildi.
 
 "Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek"
 
Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği  aktarılan raporda, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden  toparlanmaya başlıyor." ifadesi kullanıldı.
 
Raporda, finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle  rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı  belirtildi.
 
Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin  anımsatıldığı raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve  devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik  daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
"Belirsizlik çok yüksek"
 
 Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan  ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile  aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha  da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.
 
Çoğu G20 ekonomisinde geniş kapsamlı politika desteği sağlandığına  dikkatin çekildiği raporda, politika yapıcıların dirençli ve kapsayıcı bir  toparlanma için bu desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.
 
Raporda, işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki  seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek işsizlik sigortası ve  sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.
 
Kolektif çaba vurgusu
 
Sağlık krizinin sona ermesi ve büyümenin yeniden canlandırılması için  G20'nin kolektif çabalarının önemli olduğu vurgulanan raporda, politika  yapıcıların salgınla mücadele için gerekli ürünlerle sağlık malzemelerinin  üretimi ve dağıtımını garanti altına almak için birlikte çalışması ve temel  ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği ifade edildi.
 
Öte yandan IMF, G20 Eylem Planı Uygulama raporunu da yayımladı.  G20'nin Kovid-19'un yayılmasını önlemek ve ekonomik etkisini sınırlamak için  çalıştığının belirtildiği raporda, mali desteklerin sağlık hizmetleri, insanları  ve firmaları desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.
 
Raporda, finansal sektör politikalarının piyasa güvenini desteklemeye  ve zorlukları hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.
 
  
 

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