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IMF'den Yunanistan'a kötü haber!

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 22:51 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 22:51

Uluslararası Para Fonu (IMF), olumsuz risklerin ortaya çıkması halinde Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceği, bu durumun da Avrupalı ortaklarından daha fazla destek gerektireceği uyarısında bulundu.


IMF'den yapılan açıklamada, Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. Madde  konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokunun Yunanistan'ın ekonomik  toparlanmasını kesintiye uğrattığına işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin  bu yılın ilk yarısında yüzde 7,9 daraldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, "Ekonominin, orta vadede kademeli olarak toparlanmadan  önce, 2020'de yüzde 9,5 küçülmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Önemli belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin Yunanistan ekonomisinin  görünümünü gölgelemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, küresel turizmde  kalıcı düşüşün eşlik ettiği uzun süreli salgının, görünümü önemli ölçüde  kötüleştirdiği ancak aşının bulunması ve hızlı dağıtımının toparlanmaya yardımcı  olabileceği ifade edildi.
 
Takipteki alacaklara ilişkin yeni dalga ortaya çıkabilir
 
Açıklamada, bankacılık sektörüne yönelik desteklerin ve denetimlerin  gevşemesi halinde, takipteki alacak sorununda yeni bir dalganın ortaya  çıkabileceği aktarıldı.
 
Yunanistan'ın orta vadeli kamu borcu geri ödeme kapasitesinin yeterli  olmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Önemli olumsuz riskler ortaya  çıkarsa, kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesi tehlikeye girebilir, bu da  güçlü bir döngüsel mali düzenleme veya Avrupalı ortaklardan daha fazla destek  gerektirir." değerlendirmesi yapıldı.
 
Çeşitli destek önlemlerinin salgının bankalar üzerindeki etkisini  hafifleteceğine ve geciktireceğine değinilen açıklamada, ancak uzun zamandır  süren zayıflıkları ele almak için kapsamlı bir stratejinin öncelik olmaya devam  ettiği vurgulandı.
 
Yapısal reformların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu reformların  güvenilir şekilde uygulanabilecek alanlarda hızlandırılması gerektiği kaydedildi.
 
4. Madde konsültasyonu nedir?
 
IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin "4. Madde  Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.
 
IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve  uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla  her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı  gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.
 
Bu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında  gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.
 
IMF heyetlerinin, Madde 4 Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı  değerlendirmeler, onay için IMF'nin Washington'daki Yönetim Kuruluna sunuluyor.

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