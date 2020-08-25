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IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 21:31 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 21:31

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildiğini duyurdu.


IMF'den yapılan açıklamada, halihazırda Dünya Bankası'nda Adil Büyüme,  Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten  Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevini 15 Eylül'de devralacağı bildirildi.
 
Açıklamada, Pazarbaşıoğlu'nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018'den bu yana  yürüttüğü görevi kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve  kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı  aktarıldı.
 
IMF Başkanı Georgieva, söz konusu atamaya ilişkin yaptığı açıklamada,  Pazarbaşıoğlu'nun tekrar IMF ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade  etti.
 
Pazarbaşıoğlu'nu "entelektüel bir lider" olarak tanımlayan Georgieva,  Pazarbaşıoğlu'nun özellikle yükselen piyasa ekonomileri ve düşük gelirli  ülkelerdeki insanlara yardımcı olacak politikaların nasıl tasarlanacağı konusunda  önemli bir deneyime ve "mükemmel" yönetim becerilerine sahip olduğuna dikkati  çekti.
 
Ceyla Pazarbaşıoğlu, Dünya Bankası Grubuna katılmadan önce 23 yıl  boyunca IMF’de çalışmış ve fonun Para ve Sermaye Piyasaları Bölümü'nün başkan  yardımcılığına kadar yükselmişti.
 
Pazarbaşıoğlu'nun IMF'deki yeni görevinde, ülke meselelerinin yanı  sıra fonun politika geliştirme ve uygulamaları için stratejik vizyon sağlaması  bekleniyor.
 
Ayrıca, Pazarbaşıoğlu'nun bu görevi kapsamında, IMF'nin Uluslararası  Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi ve G20 ile Birleşmiş Milletler'in de  aralarında olduğu diğer kuruluş ve gruplarla ilişkilerini yürütmesi planlanıyor.
 
  

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Uluslararası Para Fonu IMF Ceyla Pazarbaşıoğlu
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