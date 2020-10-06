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IMF'den o ülkeler için flaş karar! Uzatıldı

AA |  06 Ekim 2020 Salı - 8:06 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 8:06

Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzattı.


IMF'den yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin  Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke  için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı  bildirildi.
 
Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan  2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar  İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç,  Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda  bulunduğu aktarıldı.
 
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik zarar  vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin  salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu belirtildi.
 
  
 

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