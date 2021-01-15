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IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 0:40 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 0:40

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, ülkelerin mali ve parasal desteği güçlü bir şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.


Rice, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında,  küresel ekonominin kritik bir dönemeçte olduğunu söyledi.
 
Ülkelerin krizin derinliklerinden çıkmaya başladığına işaret eden  Rice, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın toparlanmanın  ne kadar zor ve belirsiz olacağını gösterdiğini dile getirdi.
 
Dünya Ekonomik Görünüm raporu 26 Ocak'ta güncellenecek
 
Rice, ekonomik görünüme yönelik halen büyük bir belirsizlik olduğunu  vurgulayarak, "Yani, çabalarımızdan vazgeçmenin zamanı değil. Politika müdahalesi  birçok yönden benzersiz, mali ve para politikası çabalarına bakarsanız güçlü  olmuştur ve güçlü olmaya devam etmesi gerekir." dedi.
 
Dünya Ekonomik Görünüm raporunun 26 Ocak'ta güncellemesinin  yayımlanacağını belirten Rice, raporun son gelişmeleri yansıtacak küresel  ekonomik tahminleri içereceğini aktardı.
 
IMF, Ekim 2020'de yayımladığı son raporunda, küresel ekonomideki  daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek  gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az  olacağını belirterek, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 4,4 küçülmesinin, 2021'de  ise yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini bildirmişti.
 

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