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IMF'den flaş Türkiye açıklaması! Enflasyon...

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 12:22 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 12:26

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" dedi.


IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'ın açıklamaları:

Kredibilitenin iyileşmesini  sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir.
 
Sıkı ve sürdürülebilir para  politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için  hayati önem taşıyor.
 
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson'un açıklamaları:
 
Türkiye'de  2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini  tahmin ediyoruz.
 
Mali sektöre,  finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal  reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.

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Enflasyon Türkiye IMF Kredibilite Donal McGettigan
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