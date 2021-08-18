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IMF'den flaş Afganistan kararı! Tamamen engellendi

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:55 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 23:55

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan'ın özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para birimi ile diğer IMF kaynaklarına erişemeyeceğini duyurdu.


IMF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uluslararası toplumun  görüşlerinin her zaman olduğu gibi IMF'ye rehberlik ettiği kaydedildi.
 
Açıklamada, "Şu anda uluslararası toplumda Afganistan'daki hükümetin  tanınması konusunda bir netlik yok ve bunun sonucu ülke SDR'lere veya diğer IMF  kaynaklarına erişemez." ifadesi kullanıldı.
 
Afgan hükümetinin nakit rezervlerinin büyük kısmı ülke dışında
 
Öte yandan The New York Times'ın bugün yayımlanan haberinde, ABD  Başkanı Joe Biden yönetiminin Taliban'ın IMF'nin gelecek hafta Afganistan'a  sağlamayı planladığı 400 milyon doların üzerindeki SDR tahsisini engellemek için  çalıştığı kaydedilmişti.
 
Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski  Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi ise Afgan hükümetinin 9  milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu  bildirmişti.
 
 Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın  ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankasında (Fed) tutulduğunu  belirterek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankasında  ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu kaydetmişti.
 
The Washington Post'un dün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı  haberinde de Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki  rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara  erişimini engellediği aktarılmıştı.
 
Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci
 
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması  çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci  başladı.
 
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan  güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
 
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş  zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok  ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
 
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref  Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Uluslararası Para Fonu IMF rezerv para
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