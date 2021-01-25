25 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.540 -0.15 EURO 8,9870 -0.40
USD 7,3930 -0.24 ALTIN 442,370 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

IMF Başkanı Georgieva: Temel risk...

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 19:22 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:22

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, iklim değişikliğinin ekonomik ve finansal istikrar için temel bir risk oluşturduğunu belirterek, buna karşı atılacak adımları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra büyümeyi canlandırmak ve yeni istihdam yaratmak için bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.


Kristalina Georgieva, İklim Uyum Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, IMF'nın iklim  değişikliği konusu çalışmalarının merkezine alacağını anlattı.
 
Karbon fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükselmesi ve "yeşil"  altyapı yatırımlarının artması halinde 15 yıl içinde küresel ekonominin yaklaşık  yüzde 0,7 büyüyebileceğine işaret eden Georgieva, milyonlarca insan için istihdam  yaratılabileceğini dile getirdi.
 
Georgieva, "İklim değişikliğini ekonomik ve finansal istikrar için  temel bir risk olarak görüyoruz. İklim değişikliğine yönelik eylemleri, özellikle  salgından sonra büyümeyi canlandırmak ve yeni yeşil istihdam yaratmak için bir  fırsat olarak görüyoruz." dedi.
 
IMF'nin düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli ekonomiye  geçişi hızlandırmak için dört alanda harekete geçtiğini aktaran Georgieva, fonun  iklim göstergelerini makroekonomik verilerde yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl  İklim Değişikliği Gösterge Tablosu yayımlamaya başlayacağını ve İklim risklerinin  ekonomik etkilerini takip eden göstergeler olacağını ifade etti.
 
Georgieva, "İklim değişikliğine direnç, kritik bir önceliktir. Bu  nedenle, bunu bu yıl ve gelecek yıllarda yapılacak işlerin merkezine  yerleştiriyoruz." diye konuştu.
 
   
 

ETİKETLER

Georgieva IMF risk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.