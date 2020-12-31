31 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,1020 0.42
USD 7,4370 0.73 ALTIN 453,810 0.97
CANLI BORSA
TÜMÜ

IMEI kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvurulacak

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 17:19 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 17:19

IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde söz konusu numaranın uygunluk kontrolü için beyan sahibi tarafından ve Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvuru yapılacak.


Ticaret Bakanlığının Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı  Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'nin 3'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya  geçici ithalatı öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için beyan sahibince  ve Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvurulacak.
 
BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu  sonuçlanması halinde uygunluk yazısı verilecek. Beyan edilen eşyaya ait IMEI  numarası gümrük beyan sistemine girilecek ve beyannamenin tescilinde gümrük  idaresince söz konusu yazı aranacak.
 
IMEI numarasını haiz eşyaya ilişkin olarak tebliğ hükümlerine uygun  işlem yapmaktan ithalatçı sorumlu olacak. Numaranın beyan edilmemesi halinde,  eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca araştırma  yapılmayacak.
 
Uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre, GSMA verileri  esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle  tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol  edilerek düzenlenecek.
 
Söz konusu yazı,  ürün güvenliği ve denetimine ilişkin mevzuat ve  diğer mevzuatlar kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine  geçmeyecek, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine  engel teşkil etmeyecek.
 
Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
 

ETİKETLER

IMEI IMEI numarası BTK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.