İmdatlarına belediye yetişti

Kar amacı gütmüyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin açılan Glutensiz Gıda Büfesi’nin hiçbir kar amacı gütmediğini belirterek, “Bugün ilimizde sosyal belediyeciliğin gereği olarak Çölyak hastalarımıza hizmet etmek üzere, kar amacı gütmeden, onların ihtiyacı olan her türlü gıda ürününü şehirde bulundurmak ve onlara ulaştırmak adına Özbelsan bünyesinde ki bir büfenin hizmete girişi sebebiyle sizlerle bir aradayız. Şehir genelinde yaklaşık 380 tane Çölyak hastası hemşerimiz bulunuyor. Kerem de bize bir mektup göndermişti. Bu hastalık he yaşta çocuk büyük fark etmiyor. Kerem, ‘ başkanım ben pasta yiyemiyorum ‘ demişti. Kerem’in mektubu üzerine Özbelsan genel müdürümüzle böyle bir çalışmayı başlattık. Pandemiden dolayı biraz uzadı. Şehrin en merkezi yerine eski SSK Hastanesinin önüne böyle güzel bir büfeyi hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Gıdaya dair her türlü ürün, normal sağlık lı insanların nelere ihtiyacı varsa her türlü ürünün çikolatasından helvasına, fındık ezmesi, un, ekmek,reçel aklınıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onaylı ile üretilen Ankara ve Antalya ’dan temin ederek buraya getireceğiz ve hemşerilerimize hiçbir kar amacı gütmeden ileteceğiz.Yine bu noktada maddi olarak sıkıntısı olan hemşerilerimizi de tespit ettikten sonra Sosyal Belediyeci olarak hayat ağacı derneğimiz bünyesinde ücretsiz olarak kendilerine göndereceğiz.Bundan sonrada insan odaklı hizmetlerimiz devam edecek.Hayırlı olsun diyorum’’ şeklinde konuştu.