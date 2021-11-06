İmamoğlu veya Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yaparken, kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor.

ADAY OLMALARINI İSTEMİYOR

Karar TV yayınına katılan CHP lideri, iki ismin adaylığına da karşı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için Yavaş ve İmamoğlu'nun görevlerine devam etmelerini istediğini belirterek şunları söyledi:

"MECLİSLERDE ÇOĞUNLUK DEĞİLİZ"

Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum. Şimdi öncelikle belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanını başka partiye teslim ettik. O zaman İstanbullu Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var.