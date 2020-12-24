İBB tarafından İngiltere'de düzenlenen müzayededen satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili sahtecilik incelemesinin başlatıldığı iddiasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Han'ın tablosuyla ilgili, 'sahte' diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız. Cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum." dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- İmamoğlu'ndan "Fatih portresine 'sahtecilik' incelemesi" açıklaması
İmamoğlu'ndan "Fatih portresine 'sahtecilik' incelemesi" açıklaması
DHA | 24 Aralık 2020 Perşembe - 18:11 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 18:11