06 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.72 EURO 10,0550 0.59
USD 8,3290 0.18 ALTIN 480,390 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

İmamoğlu: İstanbul'un en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

Yalın ONAT - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL (DHA )  |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 14:55 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 14:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın binanın enkazında inceleme yaptı.


stanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve zabıta ekiplerinin eşlik ettiği İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Mahallenin ortasında bulunan ruhsatsız bir yapı, insanlarımızın farkına varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlatmış olduk. Biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile ilgili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın çevrede yapı stoğuyla ilgili analizlerimizi yapıyoruz, hızlıca alınması gereken tedbirler var ise valiliğin oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşıyor olacağız” dedi. 
 
Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un en kritik meselesi, çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre şu an öngörülerimize göre 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Başımıza iş gelmeden umarım bu sorunu bir çözüme kavuştururuz” diye konuştu.
 

ETİKETLER

İmamoğlu İBB Ekrem İmamoğlu
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.