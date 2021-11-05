İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kriz iyice büyüdü! 'Cumhurbaşkanı adayı gibi...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz iyice ortaya çıktı. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı ziyaretler Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiği biliniyor. İki isimden de adaylık için peş peşe hamleler geliyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen adaylık savaşını köşesine taşıdı. Selvi, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için her yolu deniyor ama başarılı olabilecek mi emin değilim." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için her yolu deniyor ama başarılı olabilecek mi emin değilim.

Çünkü Ekrem İmamoğlu, yarın cumhurbaşkanı adayı olacakmış gibi çalışıyor.

Volkswagen, Arena’daki ses ve ışık gösterisi için ciddi bir bütçe ayrılmış. İmamoğlu da o güne özel olarak hazırlanmış. İmamoğlu seçim kampanyasını başlatıyor. Sultanbeyli ’yi ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla değil, cumhurbaşkanı adayı havasında konuştu.

İktidarı hedef aldı. “Artık yönetemiyorlar” dedi. “Ülkemizin bu idareden bir an önce kurtulması lazım” diye konuştu.

Bunları niçin aktarıyorum? İmamoğlu, cumhurbaşkanını halkın seçeceğini biliyor. O nedenle cumhurbaşkanı adayının belirleneceği masaya isminin halkın en çok desteklediği aday olarak girmesini istiyor. O nedenle halk tabanını genişletmeye çalışıyor. Karadeniz ziyaretiyle milliyetçi ve muhafazakârların, Diyarbakır gezisi ile Kürtlerin desteğini kazanmayı amaçlıyor.

İKİSİ ARASINDAKİ FARK

Kılıçdaroğlu sürekli olarak zikzak çiziyor. Bir yanda HDP’nin desteğini sağlamak için Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyor, diğer yandan Yozgat ’ta Kandil ’i yerle yeksan etmekten söz ediyor.

Bir yandan ülkenin tüm sorunlarını çözeceğini söylüyor, diğer yandan herkesi tehdit ediyor.

Ekrem İmamoğlu öyle yapmıyor. İlk zamanlardaki pırıltısını kaybetmesine, birinciliği Mansur Yavaş’a kaptırmasına rağmen halk tabanını güçlü tutmaya çalışıyor.

BİLEK GÜREŞİ

Böyle giderse Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun önünü kesmesi çok kolay gözükmüyor. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ana kadar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki rekabet sürecek.

İmamoğlu, Meral ve Pervin Ablalarına güveniyor ama Kılıçdaroğlu’nun elindeki imkânlar da az değil.

Bakalım bilek güreşini hangisi kazanacak...