İlyas ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı, EDHO İlyas Çakırbeyli öldü mü?

EDHO İlyas ölüyor mu, EDHO Azan Akbaba ayrıldı mı? Salı akşamlarının en çok izlenen dizlerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan dizinin tanıtım fragmanında Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakterinin başından vurulduğu sahne diziyi izleyenleri şokey etti. Peki, EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İlyas ölecek mi? ATV ekranlarında Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşama sevenleriyle buluşacak. Fragmanda, İlyas Çakırbeyli'nin kanlar içinde kaldığı sahne damgasını vururdu. Bu görüntünün ardından “EDHO'da İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

EDHO İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.

İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO’nun yayınlanacak yeni bölümünde netlik kazanacak.

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

YER ALDIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Güldür Güldür

Poyraz Karayel

Arka Sokaklar

Kuzey Güney

Cennetin Sırları

Kavak Yelleri

Kırık Kanatlar

YER ALDIĞI FİLMLER

Aman Reis Duymasın

Abluka

Mutlak Adalet

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri

Ammar:Cin tarikatı

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize

Bir Hikayem Var

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.