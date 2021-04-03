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İllerin haftalık vaka haritası açıklandı! İstanbul'da büyük artış!

03 Nisan 2021 Cumartesi - 20:55 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 20:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka
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