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İllere göre vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada

05 Eylül 2021 Pazar - 19:07 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 19:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. En fazla artış Rize'de görüldü.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayıları
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