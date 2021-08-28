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İllere göre koronavirüs vaka sayıları açıklandı

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:08 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 11:21

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu. 
 
Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; 14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize
 
 
BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ!  
 
Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli. 
 
 
 

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