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İllere göre haftalık yeni vaka haritası belli oldu! İşte zirvedeki şehirler...

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 20:14 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 binde illere göre vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok azalan şehirleri açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." notunu düştü. Tabloya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı en yüksek Gümüşhane'de(162,31) belirlenirken Hatay ise (12,47) en az vaka görülen il oldu.
 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.
 
 
VAKA SAYISI EN YÜKSEK 5 İL
 
GÜMÜŞHANE: 162,31
 
BİLECİK: 146,76
 
KARS: 118,63
 
ANKARA: 115,71
 
KÜTAHYA: 112,71
 
VAKA SAYISI EN DÜŞÜK 5 İL
 
HATAY: 12,47
 
ADANA: 12,84
 
OSMANİYE: 13,31
 
AYDIN: 21,09
 
MERSİN: 21,73
 
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM
 
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
 
 
"OLUMLU SEYİR SÜRÜYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 binde vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı! Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
 

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