İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Böylece vaka sayısı en çok artan ve azalan iller belli oldu.

Türkiye'nin merakla beklediği haftalık vaka haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Buna göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller belli oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Erzurum: 192,28



İstanbul: 184,78

Ağrı: 182,84

Rize: 167:27

Bilecik: 156,37

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Şırnak: 26,96

Adana: 28,69

Hatay: 32,54

Osmaniye: 35,91

Kahramanmaraş: 43,06

3 BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul: 184,78

Ankara: 152,63

İzmir: 93,86

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 binde illere göre vaka sayısı en çok azalan illerin tablosunu da paylaştı.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerine yer verdi.